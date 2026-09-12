El brutal sincericidio de Lando Norris tras hacer la pole en Madrid: "Estoy en shock"

Lando Norris sorprendió con su reacción después de quedarse con la pole en el estreno de Madring y reconoció que ni él esperaba terminar arriba.

Lando Norris dio el golpe en la clasificación del Gran Premio de España, consiguió la pole en el estreno de Madring y, lejos de mostrarse confiado por haber sido el más rápido, sorprendió a todos con su reacción. El británico reconoció que no esperaba terminar en lo más alto y fue contundente al describir lo que acababa de vivir.

El brutal sincericidio de Lando Norris tras marcar la pole en Madrid “Estoy en shock. Estoy un poco sorprendido de estar aquí ahora. Dios mío, probablemente fue una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera”, confesó el piloto de McLaren después de quedarse con el primer lugar: “Estoy muy, muy contento, muy orgulloso, muy feliz por el equipo. Fue simplemente una de esas vueltas en las que todo encajó”, agregó.

One of the best laps of Lando's career to date?



A suitably beaming reigning Drivers' Champion #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ATnHq7clpQ — Formula 1 (@F1) September 12, 2026 Norris explicó que llegar al límite en el nuevo circuito madrileño no fue sencillo y que tuvo que controlar incluso sus propios nervios para completar la vuelta decisiva: “Tenía una buena idea de lo que quería hacer, pero la cuestión era si mi cerebro me dejaría hacerlo en la última vuelta, y prácticamente todo funcionó a la perfección”, relató.

El campeón del mundo también destacó la exigencia de Madring y reveló que estuvo muy cerca de terminar contra uno de los muros: “La adrenalina estaba alta en la última vuelta. Es fácil tensarse por aquí, y hay muchos muros que se te vienen encima bastante rápido. Simplemente respiré hondo y todo encajó más o menos”, explicó.

Pero el momento de mayor sinceridad llegó al recordar la última curva: “En la última curva, pensé que estaba contra el muro, y pensé que los chicos iban a tener que reparar el coche esta noche”, contó Norris. Así, el británico cerró una clasificación perfecta con una confesión inesperada: hasta él quedó sorprendido por la vuelta que le permitió conquistar la primera pole de la historia de Madring.