PAMI pide a sus afiliados actualizar datos personales: cómo hacer el trámite

PAMI pidió a sus afiliados que revisen y actualicen los datos personales registrados en Mi PAMI . La campaña apunta a mantener al día el teléfono, el correo electrónico y el domicilio de residencia, información que el organismo utiliza para trámites, prestaciones y comunicaciones oficiales.

El trámite se puede realizar de manera digital, tanto desde la aplicación de Mi PAMI para celulares como desde el sitio web. En ambas plataformas aparece la misma información y también se pueden consultar recetas electrónicas, órdenes médicas, la credencial digital, la cartilla, turnos y distintos trámites.

Para modificar los datos habilitados, hay que seguir estos pasos:

Los afiliados del PAMI pueden actualizar sus datos a través de la aplicación del celular o desde la página web.

Desde ese apartado se pueden cambiar directamente el correo electrónico, el teléfono de contacto y el domicilio de residencia.

Una vez hecho el cambio, PAMI envía un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico para confirmarlo.

El domicilio de residencia tiene además una función específica, ya que es el dato que el organismo usa habitualmente para la entrega de insumos. Por eso, es fundamental revisar que la información que figure sea correcta.

Qué documentos pide PAMI para hacer el cambio

No toda la información personal puede modificarse directamente desde “Mis datos”. Para algunos cambios, PAMI solicita documentación respaldatoria.

Por ejemplo:

Domicilio legal: DNI con el domicilio actualizado o la constancia correspondiente.

Estado civil: documentación que acredite la modificación.

Datos previsionales: último recibo de haberes.

Estos cambios pueden gestionarse mediante un trámite web o de forma presencial en una agencia de PAMI. En este último caso, el organismo recomienda solicitar turno.

PAMI alerta por posibles estafas

La actualización de la información también está vinculada con la seguridad de las cuentas. Contar con datos correctos facilita la validación de identidad al realizar gestiones digitales y permite que las comunicaciones lleguen por los canales oficiales.

En ese marco, PAMI señala que nunca solicita contraseñas, códigos de validación, datos bancarios ni dinero para descargar o utilizar Mi PAMI. También recomienda no ingresar a enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales si no provienen de una cuenta oficial verificada.

Además, los bots PAME que utilizaba anteriormente para comunicarse con afiliados y prestadores están fuera de servicio desde el 1° de enero de 2026, mientras se desarrolla una nueva versión. Por ese motivo, PAMI aclara que actualmente no contacta a sus afiliados mediante WhatsApp. Cualquier mensaje que se presente como proveniente del organismo por esa vía debe ser desestimado.

Cuáles son los canales oficiales de PAMI

Para consultas sobre prestaciones, sugerencias y reclamos, los afiliados pueden comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138. La línea es gratuita y funciona las 24 horas, durante todo el año y en todo el país.

En redes sociales, las cuentas oficiales verificadas figuran como @pami.org.ar en Instagram y Facebook, y @pami_org_ar en X. PAMI recomienda comprobar que tengan la tilde de verificación antes de considerar auténtico un perfil.

En tanto, para los trámites que requieren atención presencial, también se puede acudir a la agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente. PAMI cuenta con más de 600 agencias y 38 UGL distribuidas en todo el país.