Cursos de PAMI: gimnasia, danza y juegos gratuitos para jubilados en septiembre
Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI tienen disponibles durante septiembre una amplia oferta de cursos y talleres gratuitos.
Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden acceder durante todo septiembre a una amplia oferta de cursos y talleres totalmente gratuitos. El único requisito exigido por la institución para participar es tener ganas de aprender, ya que no se necesita experiencia previa para sumarse a estas propuestas enfocadas en promover el bienestar integral, estimular la memoria y fomentar la socialización.
Propuestas habilitadas por PAMI
El abanico de opciones se divide en dos grandes modalidades pensadas para adaptarse a las necesidades de cada adulto mayor. Por un lado, se encuentran los Cursos UPAMI, los cuales consisten en programas académicos dictados en conjunto con distintas universidades nacionales de todo el país. Esta alternativa permite elegir cursadas tanto de forma presencial como bajo la modalidad virtual.
Por otro lado, están los Talleres sociopreventivos. Estos fueron diseñados como espacios puramente presenciales de recreación y encuentro, los cuales se desarrollan directamente en los centros de jubilados de cada comunidad.
Temáticas disponibles para todos los gustos
El catálogo de actividades abarca áreas muy variadas para mantener la mente y el cuerpo activos. Si se prefiere el movimiento físico, los afiliados pueden optar por las siguientes actividades:
Clases de gimnasia
- Yoga y otras técnicas orientales
- Técnicas de trabajo corporal
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Caminatas grupales
Talleres de danza
En cambio, para ejercitar el intelecto y la creatividad, hay espacios dedicados a opciones más analíticas:
Ciencias
Estimulación de la memoria
Diferentes jornadas de juegos de mesa
- Alfabetización
- Idiomas
- Nuevas tecnologías y computación
- Grupos de autoayuda, entre otros
Paso a paso para la inscripción online
El proceso para anotarse es sencillo y se realiza desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Los interesados deben ingresar al buscador de actividades dentro de la plataforma web oficial de PAMI. Una vez allí, el sistema permite filtrar la búsqueda por actividad, temática de interés, provincia de residencia o universidad asociada.
Cuando la página arroja los resultados que coinciden con los filtros, el usuario solo debe elegir la propuesta deseada y presionar la opción “Conocer más”. En ese apartado figuran todos los detalles específicos del taller: de qué se trata, la modalidad, los días y horarios de cursada, la dirección física y la cantidad de cupos disponibles. Desde esa misma pantalla se puede confirmar la inscripción definitiva.