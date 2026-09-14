Cursos de PAMI: gimnasia, danza y juegos gratuitos para jubilados en septiembre

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden acceder durante todo septiembre a una amplia oferta de cursos y talleres totalmente gratuitos. El único requisito exigido por la institución para participar es tener ganas de aprender, ya que no se necesita experiencia previa para sumarse a estas propuestas enfocadas en promover el bienestar integral, estimular la memoria y fomentar la socialización.

El abanico de opciones se divide en dos grandes modalidades pensadas para adaptarse a las necesidades de cada adulto mayor. Por un lado, se encuentran los Cursos UPAMI , los cuales consisten en programas académicos dictados en conjunto con distintas universidades nacionales de todo el país. Esta alternativa permite elegir cursadas tanto de forma presencial como bajo la modalidad virtual.

Por otro lado, están los Talleres sociopreventivos . Estos fueron diseñados como espacios puramente presenciales de recreación y encuentro, los cuales se desarrollan directamente en los centros de jubilados de cada comunidad.

El catálogo de actividades abarca áreas muy variadas para mantener la mente y el cuerpo activos. Si se prefiere el movimiento físico, los afiliados pueden optar por las siguientes actividades:

En cambio, para ejercitar el intelecto y la creatividad, hay espacios dedicados a opciones más analíticas:

Ciencias

Estimulación de la memoria

Diferentes jornadas de juegos de mesa

Alfabetización

Idiomas

Nuevas tecnologías y computación

Grupos de autoayuda, entre otros

Paso a paso para la inscripción online

El proceso para anotarse es sencillo y se realiza desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Los interesados deben ingresar al buscador de actividades dentro de la plataforma web oficial de PAMI. Una vez allí, el sistema permite filtrar la búsqueda por actividad, temática de interés, provincia de residencia o universidad asociada.

Cuando la página arroja los resultados que coinciden con los filtros, el usuario solo debe elegir la propuesta deseada y presionar la opción “Conocer más”. En ese apartado figuran todos los detalles específicos del taller: de qué se trata, la modalidad, los días y horarios de cursada, la dirección física y la cantidad de cupos disponibles. Desde esa misma pantalla se puede confirmar la inscripción definitiva.