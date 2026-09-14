El reconocimiento de la Fórmula 1 a Colapinto por un impactante dato que lo destaca del resto

La categoría destacó al argentino luego del Gran Premio de España, donde volvió a demostrar una particular regularidad a lo largo de la temporada.

Franco Colapinto alcanzó una particular marca en la temporada 2026 de Fórmula 1 luego del Gran Premio de España. El abandono de Lewis Hamilton en el nuevo Madring dejó al argentino como el único piloto de la grilla que comenzó y terminó las 14 carreras disputadas hasta el momento.

La estadística tomó forma después de que Hamilton debiera retirarse con su Ferrari cuando apenas se habían completado seis vueltas en Madrid. El británico, siete veces campeón del mundo, sufrió un problema en los frenos de su SF-26 que le impidió continuar en carrera.

"I can barely stop the car"



Lewis Hamilton has now been called into the pits due to his brake problem, and he retires from the race #F1 #SpanishGP | LAP 7/57 pic.twitter.com/MMDosAY7xp — Formula 1 (@F1) September 13, 2026 De esta manera, Colapinto quedó solo al frente de una estadística que refleja su regularidad durante el campeonato. El piloto de Alpine no tuvo ningún abandono en las 14 fechas, logrando ver la bandera a cuadros en todas las carreras que disputó.

La particular estadística que consiguió Colapinto La Fórmula 1 también puso el foco en el dato a través de sus redes sociales. “Planilla perfecta. Tras el DNF de Hamilton, Franco Colapinto es el único piloto de la grilla que comenzó y terminó las 14 carreras del año”, publicó la categoría.

Franco Colapinto completó las 14 carreras disputadas en la temporada 2026 de Fórmula 1. Instagram @f1 La marca adquiere mayor relevancia al observar que varios pilotos acumularon una cantidad considerable de abandonos durante el campeonato. En ese listado negativo, Lance Stroll aparece primero con nueve retiros a bordo del Aston Martin.