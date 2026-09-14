El reconocimiento de la Fórmula 1 a Colapinto por un impactante dato que lo destaca del resto
La categoría destacó al argentino luego del Gran Premio de España, donde volvió a demostrar una particular regularidad a lo largo de la temporada.
Franco Colapinto alcanzó una particular marca en la temporada 2026 de Fórmula 1 luego del Gran Premio de España. El abandono de Lewis Hamilton en el nuevo Madring dejó al argentino como el único piloto de la grilla que comenzó y terminó las 14 carreras disputadas hasta el momento.
La estadística tomó forma después de que Hamilton debiera retirarse con su Ferrari cuando apenas se habían completado seis vueltas en Madrid. El británico, siete veces campeón del mundo, sufrió un problema en los frenos de su SF-26 que le impidió continuar en carrera.
De esta manera, Colapinto quedó solo al frente de una estadística que refleja su regularidad durante el campeonato. El piloto de Alpine no tuvo ningún abandono en las 14 fechas, logrando ver la bandera a cuadros en todas las carreras que disputó.
La particular estadística que consiguió Colapinto
La Fórmula 1 también puso el foco en el dato a través de sus redes sociales. “Planilla perfecta. Tras el DNF de Hamilton, Franco Colapinto es el único piloto de la grilla que comenzó y terminó las 14 carreras del año”, publicó la categoría.
La marca adquiere mayor relevancia al observar que varios pilotos acumularon una cantidad considerable de abandonos durante el campeonato. En ese listado negativo, Lance Stroll aparece primero con nueve retiros a bordo del Aston Martin.
El canadiense es seguido por Valtteri Bottas, de Cadillac, con siete abandonos. Nico Hülkenberg y Fernando Alonso acumulan seis cada uno, mientras que Alexander Albon y Sergio Pérez registran cinco.
Entre los pilotos que también tienen cero abandonos aparece Yuki Tsunoda. Sin embargo, el japonés disputó solamente tres Grandes Premios con Racing Bulls —Países Bajos, Italia y España—, por lo que no puede igualar la marca de Colapinto.
Cómo está la tabla de abandonos de la F1
Con el Gran Premio de España ya disputado, la tabla de abandonos de la temporada 2026 quedó encabezada por Stroll, con nueve. Bottas suma siete, mientras que Hülkenberg y Alonso tienen seis cada uno.
Más atrás aparecen Albon y Pérez, con cinco; Verstappen y Bearman, con cuatro; y Leclerc, Sainz y los dos pilotos de McLaren, Norris y Piastri, con tres. Russell, Hadjar y Lindblad acumulan dos abandonos. Hamilton, Gasly, Ocon, Lawson, Antonelli y Bortoleto tienen uno cada uno.
En el extremo opuesto aparece Colapinto con cero abandonos y 14 carreras terminadas, una estadística que, después de la carrera de Madrid, lo ubica como el más regular de la temporada.