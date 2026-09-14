El medio más crítico con Colapinto lo ubicó entre los mejores de la F1: en qué puesto quedó

Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado después de su actuación en el Gran Premio de España . Edd Straw, periodista de The Race, elaboró su habitual clasificación de los pilotos del fin de semana y ubicó al argentino segundo entre los 22 participantes , solamente por detrás de Lando Norris.

La evaluación resulta especialmente llamativa por el historial reciente del medio británico con el piloto de Alpine . En el Gran Premio de Italia, por ejemplo, Straw colocó a Colapinto en el puesto 19 después del error que protagonizó en la sexta vuelta y que lo hizo caer del cuarto al decimosexto lugar.

Esta vez, sin embargo, el análisis fue completamente diferente. Colapinto largó noveno y terminó séptimo en el circuito de Madring, pero para Straw lo más destacado estuvo en su capacidad para recuperarse de un momento complicado en la clasificación y luego sostener un ritmo competitivo durante la carrera.

El periodista británico valoró especialmente la actuación de Colapinto en la clasificación. En Q2, el argentino casi se despista en La Monumental, pero consiguió recuperarse en su último intento y marcó una vuelta que él mismo definió como “una de las mejores que he hecho”.

Para Straw, esa vuelta fue “magnífica” y le permitió liderar la zona media, superar a Pierre Gasly y avanzar a la Q3. Allí volvió a imponerse a su compañero de equipo y consiguió la novena posición de partida. El análisis de The Race también destaca que Colapinto alcanzó “la mejor posición de clasificación posible para un Alpine ” al superar a Arvid Lindblad en la Q3.

El resultado de la carrera terminó de convencer al periodista. Según su evaluación, el argentino realizó una actuación sólida, lideró el grupo de la zona media y consiguió contener a Oscar Piastri para terminar séptimo.

El contundente veredicto sobre el argentino

Más allá de los aspectos positivos y negativos que Straw enumeró, la conclusión fue especialmente significativa: “Probablemente su mejor actuación de fin de semana completo en la F1”. El periodista también encontró un punto para cuestionar en la actuación de Colapinto. Según el análisis, el argentino perdió una fracción de vuelta en la Q3 y fue quien registró la mayor diferencia entre su tiempo real y su mejor vuelta teórica, con 0,204 segundos.

Sin embargo, Straw aclaró que ese detalle no tuvo incidencia en su posición final. También consideró que, de haber podido superar a Gabriel Bortoleto, Liam Lawson habría estado a su alcance, aunque señaló que la dificultad para adelantar durante la carrera limitó las posibilidades.

Por eso, el balance terminó siendo ampliamente favorable para el piloto de Alpine, que quedó por delante de varios nombres importantes de la grilla en la clasificación elaborada por el medio británico.

The Race sorprendió con su evaluación de Colapinto y lo ubicó entre los mejores del GP de España.

Norris quedó primero y Gasly entre los peores

Lando Norris encabezó el ranking de Straw después de largar desde la pole y terminar tercero. El periodista consideró que el británico habría ganado de no haber intervenido el coche de seguridad virtual, que modificó el desarrollo de la carrera.

El segundo lugar fue para Colapinto, mientras que Esteban Ocon y Max Verstappen completaron los puestos siguientes de la clasificación. Andrea Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de España, aparece quinto.

La comparación con Pierre Gasly también resulta relevante para Alpine. El francés, que largó decimocuarto y terminó duodécimo, quedó ubicado en el puesto 17 de su ranking. La principal crítica estuvo en la clasificación, donde consideró que el equipo tuvo problemas para preparar correctamente los neumáticos durante la vuelta de calentamiento.

Así, el mismo análisis que en Italia había dejado a Colapinto entre los últimos esta vez lo colocó segundo entre todos los pilotos del Gran Premio de España, con un veredicto que marca un fuerte contraste respecto de las evaluaciones anteriores del medio británico.