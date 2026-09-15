Colapinto reveló una particular regla sexual que debe cumplir antes de cada carrera de F1: "Está prohibido"

Durante su visita a La Revuelta, Franco Colapinto contó el consejo que recibe de Fernando Belasteguín y sorprendió al conductor David Broncano con su respuesta.

Franco Colapinto volvió a mostrar su costado más descontracturado durante su visita a La Revuelta, el programa que conduce David Broncano en España. El piloto de Alpine habló de su carrera, de los sacrificios que hizo su familia para acompañarlo y hasta de los precios del merchandising de la Fórmula 1, pero una de sus respuestas más llamativas apareció cuando el conductor le preguntó por su vida sexual.

Broncano llevó la conversación hacia las clásicas preguntas del programa sobre relaciones sexuales y Colapinto contó que tiene una particular restricción durante los fines de semana de competencia. Según explicó, Fernando Belasteguín, quien trabaja en su preparación deportiva, le indicó que debe evitar eyacular antes y durante un Gran Premio porque baja la testosterona.

La particular restricción que le impusieron a Colapinto Colapinto reveló su restricción sexual en los fines de semana de la de F1. @LaRevuelta_TVE "El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos", contó Colapinto entre risas. El argentino explicó que la recomendación está relacionada con la necesidad de mantener alta la testosterona durante los días de competencia.

Ante la insistencia de Broncano sobre cuántas veces había tenido relaciones durante el último mes, el piloto respondió con humor: “Hay que cuidarse. Cero”. La conversación formó parte de uno de los momentos más descontracturados de la entrevista, que RTVE presentó como la primera visita de un piloto de Fórmula 1 a La Revuelta.

Del sacrificio familiar al merchandising trucho también recordó el esfuerzo que hizo su familia para permitirle avanzar en el automovilismo. Contó que comenzó a manejar vehículos motorizados a los cuatro años, se inició en el karting a los ocho y posteriormente se mudó solo a Italia para continuar su formación. "Mi viejo vendió la casa para que yo corriera en Fórmula 4 a los 15 años", relató.