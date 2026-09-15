Colapinto reveló una particular regla sexual que debe cumplir antes de cada carrera de F1: "Está prohibido"
Durante su visita a La Revuelta, Franco Colapinto contó el consejo que recibe de Fernando Belasteguín y sorprendió al conductor David Broncano con su respuesta.
Franco Colapinto volvió a mostrar su costado más descontracturado durante su visita a La Revuelta, el programa que conduce David Broncano en España. El piloto de Alpine habló de su carrera, de los sacrificios que hizo su familia para acompañarlo y hasta de los precios del merchandising de la Fórmula 1, pero una de sus respuestas más llamativas apareció cuando el conductor le preguntó por su vida sexual.
Broncano llevó la conversación hacia las clásicas preguntas del programa sobre relaciones sexuales y Colapinto contó que tiene una particular restricción durante los fines de semana de competencia. Según explicó, Fernando Belasteguín, quien trabaja en su preparación deportiva, le indicó que debe evitar eyacular antes y durante un Gran Premio porque baja la testosterona.
La particular restricción que le impusieron a Colapinto
"El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos", contó Colapinto entre risas. El argentino explicó que la recomendación está relacionada con la necesidad de mantener alta la testosterona durante los días de competencia.
Ante la insistencia de Broncano sobre cuántas veces había tenido relaciones durante el último mes, el piloto respondió con humor: “Hay que cuidarse. Cero”. La conversación formó parte de uno de los momentos más descontracturados de la entrevista, que RTVE presentó como la primera visita de un piloto de Fórmula 1 a La Revuelta.
Del sacrificio familiar al merchandising trucho
también recordó el esfuerzo que hizo su familia para permitirle avanzar en el automovilismo. Contó que comenzó a manejar vehículos motorizados a los cuatro años, se inició en el karting a los ocho y posteriormente se mudó solo a Italia para continuar su formación. "Mi viejo vendió la casa para que yo corriera en Fórmula 4 a los 15 años", relató.
Colapinto también recordó el esfuerzo que hizo su familia para permitirle avanzar en el automovilismo. Contó que comenzó a manejar vehículos motorizados a los cuatro años, se inició en el karting a los ocho y posteriormente se mudó solo a Italia para continuar su formación. "Mi viejo vendió la casa para que yo corriera en Fórmula 4 a los 15 años", relató.
Otro de los momentos particulares llegó cuando habló de los productos oficiales de la Fórmula 1. El argentino consideró que los precios son demasiado elevados y sorprendió al público al decir que prefiere que los fanáticos compren merchandising “trucho”. “Es mucho más original”, sostuvo. No es la primera vez que Colapinto hace ese comentario: ya en 2024 había cuestionado el costo de los productos oficiales.
La entrevista también dejó anécdotas sobre su relación con Broncano. Colapinto recordó que ya lo había visto durante un recital de Duki en el estadio Santiago Bernabéu, donde estaba acompañado por Yami Safdie. Aquella escena terminó dando pie a otra de las bromas de la noche: "Estaba sentado en una silla y tenía alrededor a tres mujeres. Si pudiera, viviría como vos", le dijo Franco al conductor.