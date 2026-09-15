Con Messi y alguna que otra sorpresa: la lista de la Selección argentina para los amistosos en el país

Lionel Scaloni citó a 28 futbolistas para enfrentar a Bolivia, Burkina Faso y Benín, con la presencia estelar de Lionel Messi para su partido despedida.

Messi, la noticia en la lista de la Selección argentina para la fecha FIFA.

Lionel Scaloni hizo oficial la lista de convocados de la Selección argentina para los tres amistosos de la fecha FIFA, que se disputarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La noticia bomba es la presencia de Lionel Messi, que aceptó la invitación de la AFA y tendrá su merecido partido de despedida: el martes 3 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental.

Las novedades de la lista de la Selección argentina Yendo al desglose, Scaloni mantuvo la base del equipo que llegó a la final del Mundial, pero también abrió la puerta a varios nombres que anticipan un recambio de acá al futuro. Es que entre los convocados aparecen Matías Soulé (Roma), Santiago Castro (Roma), Gianluca Prestianni (Benfica) y Román Vega (Zenit), este último una de las grandes sorpresas en la nómina oficial de 28 jugadores.

La lista también incluye el regreso de Franco Mastantuono, que volvió a ganarse el lugar tras su paso a la Fiorentina de Italia a préstamo desde el Real Madrid, donde prácticamente no tenía minutos y como consecuencia venía de quedarse afuera de la Copa del Mundo.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos



https://t.co/SqoaIewEQR pic.twitter.com/sS9iXric49 — Selección Argentina (@Argentina) September 15, 2026 Además, Leandro Paredes y Nahuel Molina comenzarán a cumplir sus sanciones por los incidentes en la final del Mundial, ya que la FIFA considerará a estos amistosos de “Clase A”. El volante recibió diez fechas y el lateral, siete, por lo que sus suspensiones también tendrán impacto.

Por otra parte, la AFA informó que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se sumarán, al igual que Messi, para el último amistoso. Los jugadores convocados del fútbol argentino, en tanto, se darían a conocer el viernes.