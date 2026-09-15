Se oficializaron los amistosos de la Selección argentina: los 3 rivales confirmados, las fechas y las sedes

La AFA hizo el anuncio este martes y ya sabe contra quiénes jugará la Selección argentina entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

La Selección argentina se prepara para la fecha FIFA unificada de septiembre y octubre, que significará su vuelta al ruedo tras el subcampeonato en el Mundial 2026. La AFA aún continúa negociando con Lionel Scaloni para ver si renueva o no, pero podrían tratarse de unas de las últimas funciones bajo las órdenes del pujatense. Mientras tanto, llegó el esperado anuncio de los amistosos.

La casa madre del fútbol argentino, que se había comprometido a anunciar los encuentros el lunes de la semana pasada, finalmente lo hizo este martes a la tarde. Los partidos serán tres y todos se llevarán a cabo todos en el país. ¿Los rivales? Los mismos que se habían filtrado: Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Las fechas y sedes de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba. @laverde_fbf El duelo contra la Verde será el miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. A su vez, los encuentros ante los elencos africanos se desarrollarán ambos en el Monumental: el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.

Burkina Faso será el segundó rival de la Scaloneta, el sábado 3 de octubre en el Monumental. CAF Aún resta saber los horarios de los tres amistosos y en la AFA están trabajando en ello, por lo que se espera que sean anunciados en las próximas horas.