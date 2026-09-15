El destacado reconocimiento de la Fórmula 1 a Colapinto tras su 7° puesto en el GP de España

Luego de una gran carrera en el Madring, en la cual terminó 7°, Franco Colapinto recibió un nuevo reconocimiento por parte de la Máxima.

Franco Colapinto volvió a recibir un importante reconocimiento en la Fórmula 1. El argentino fue incluido entre los pilotos más destacados del Gran Premio de España y quedó en el cuarto puesto de los Power Rankings oficiales de la categoría, una clasificación que premia el rendimiento individual de los protagonistas durante cada fin de semana.

La evaluación está a cargo de un panel integrado por cinco especialistas, quienes califican a cada piloto con una nota de hasta 10 puntos y buscan poner el foco en su desempeño por encima del rendimiento que pueda ofrecer el monoplaza. Luego, las cinco puntuaciones se promedian y determinan el resultado de cada Gran Premio, mientras que la acumulación de esos registros a lo largo del año construye el ranking general. En Madrid, Colapinto obtuvo 8.2 puntos y solamente quedó por detrás de Lando Norris (9.6), Kimi Antonelli (8.8) y Max Verstappen (8.6).

Colapinto quedó 4° en los Power Rankings del GP de España Con Colapinto en el 4° lugar, los Power Rankings del GP de España. X @F1 El argentino consiguió meterse entre los nombres más destacados después de protagonizar uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a Alpine. Colapinto volvió a alcanzar la Q3 por segunda carrera consecutiva, largó desde la novena posición y durante los primeros compases de la competencia logró avanzar tres lugares. Finalmente, recibió la bandera a cuadros en el séptimo puesto y sumó seis puntos que le permitieron mantenerse en el duodécimo lugar del campeonato.

Desde la Fórmula 1 también remarcaron el crecimiento que viene mostrando el piloto argentino durante la temporada. El análisis de los Power Rankings destacó la confianza que Colapinto está adquiriendo a medida que suma kilómetros y experiencia en la categoría reina, con especial atención a sus actuaciones más recientes. Tanto en Monza como en Madrid consiguió volver a meterse en Q3 y terminó dentro de la zona de puntos, una regularidad que empieza a llamar la atención.