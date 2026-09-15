La otra cara de Wanda Nara: el proyecto que promete mostrar lo que nadie sabe de su vida

Una reconocida plataforma ya fijó la producción: cuáles son los escenarios elegidos y qué busca revelar sobre su rutina.

Wanda Nara suele mostrar gran parte de su día a día frente al público, pero hay espacios de su entorno que se mantienen bajo estricta reserva. Ahora, un nuevo proyecto audiovisual busca cruzar esa línea y acceder a su círculo personal.

Disney Plus confirmó el inicio de las grabaciones de un formato documental que se centrará en aquello que sucede cuando la figura pública se aleja del centro de la escena.

Cómo será la serie La producción, a cargo de Komodo Studio, constará de seis capítulos. El formato buscará registrar a la empresaria en sus roles cotidianos y profesionales, con atención en la dinámica de su familia y su entorno cercano.

A través de este seguimiento, el programa pretende exponer el detrás de escena de sus proyectos laborales y las decisiones que toma lejos de la exposición habitual en los medios de comunicación.

La historia compartida por la mediática. IG @wanda_nara Para captar el recorrido de la mediática, el equipo de producción trazó una ruta por diferentes países que forman parte de su vida cotidiana. Las primeras grabaciones ya se pusieron en marcha en diversas locaciones de Italia y, durante los próximos meses, las filmaciones se trasladarán a distintas zonas de Argentina y Uruguay.