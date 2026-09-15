Maluma se convirtió en papá por segunda vez: la emotiva postal y el curioso nombre del bebé

El cantante colombiano y su pareja anunciaron el nacimiento del nuevo integrante de su familia mediante una publicación en sus redes sociales.

Maluma y Susana Gómez se convirtieron en padres por segunda vez. El artista colombiano utilizó sus redes sociales para comunicar el nacimiento de Orión, su segundo hijo, quien llegó al mundo el 14 de septiembre de 2026. La noticia fue difundida a través de una imagen en blanco y negro que registra los primeros momentos de la pareja junto al recién nacido.

En su publicación, el hombre detalló el nombre completo del bebé, escribiendo Orión Londoño Gómez junto a la fecha exacta del nacimiento. La fotografía compartida muestra a Susana Gómez sentada sobre la cama del hospital, a pocas horas de haber dado a luz, mientras que Maluma permanece de pie a su lado.

La postal que recorrió las redes Maluma y su pareja con su bebé. IG @maluma El nacimiento de Orión ocurre más de dos años después de la llegada de París, la primera hija de la pareja, quien nació el 9 de marzo de 2024. A lo largo de sus más de cinco años de relación, el músico y la arquitecta han optado por compartir diversas instancias de su vida privada con el público, y su primera hija fue ganando un espacio habitual en los posteos familiares del artista.

La llegada de este nuevo integrante ya era esperada por los seguidores del músico. El propio Maluma había confirmado el segundo embarazo de Gómez el pasado 10 de mayo de 2026, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre. En aquella ocasión, el anuncio se realizó con otra fotografía en blanco y negro en la que se podía ver al cantante junto a París besando el abdomen de su pareja.