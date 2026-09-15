El dramático presente de Daniela Celis que la hizo llorar en vivo: "Antes lo hacía más"

Daniela Celis protagonizó un inesperado momento en Patria y Familia (Luzu TV). Lo que comenzó como una charla casual sobre las relaciones, rápidamente terminó con la mediática entre lágrimas, expresando una profunda frustración por su falta de intimidad y las vueltas que dan los hombres a la hora de concretar un encuentro casual.

Con total sinceridad y la voz quebrada, Daniela expuso su malestar sin filtros: "No, ya no sé, porque de verdad no puede ser, antes cog** más que ahora. Es muy difícil", confesó.

El duro momento de Daniela Celis: "¿Soy linda?" El principal reclamo de la e participante de Gran Hermano giró en torno a las intenciones que los hombres proyectan sobre ella, asegurando que se sienten intimidados o creen que ella busca formar una familia, algo que desmintió categóricamente. "Yo no me quiero casar, no me quiero enamorar, no quiero que críen a mis hijas, no sé qué se piensan. Entonces me miran a mí y huyen, se espantan", explicó.

Mientras sus compañeros intentaban consolarla recordándole que es "un mujerón" y que el problema no radica en ella, Daniela detalló cómo esta sequía íntima está empezando a golpear su autoestima: "Te cuestionás un montón de cosas. O sea: ¿soy linda o no soy linda?, ¿soy muy pesada?, ¿qué hago? Nunca estuve acostumbrada a esto".

El contraste de la situación se dio con las reacciones en el estudio. Mientras Daniela lloraba, algunos de sus compañeros no pudieron contener la risa ante la brutal honestidad de su descargo. "¿Por qué se ríen? Son malos", reclamó. Rápidamente, le aclararon que no se reían de su sufrimiento, sino de lo abrupto de su confesión.