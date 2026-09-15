Llega a Netflix la película más esperada con Ben Affleck como protagonista: cuándo estrena

Netflix confirmó en las últimas horas la llegada de una producción audiovisual de alto impacto que tiene al reconocido actor en el elenco.

Netflix prepara el estreno de un thriller protagonizado por Ben Affleck que promete mantener a los usuarios en vilo con una historia cargada de tensión, secretos y decisiones al límite. La película se perfila como una de las grandes apuestas del año para el servicio de streaming.

En las últimas horas compartieron diferentes estrenos, pero el que acaparó la atención de los usuarios fue sin duda alguna el film que protagonizará el reconocido actor de Hollywood. De hecho, es él mismo quien se pondrá en el papel de protagonista y también de director del film.

Ben Affleck dirige y protagoniza la nueva película de Netflix Se trata de "Animales" y la historia se sitúa en Los Ángeles, siguiendo a un candidato a alcalde de la ciudad que enfrentará uno de los momentos más complicados de su vida, como lo es el secuestro de su hijo. A lo largo de la película, tanto él como su esposa quedarán atrapados en una trama de engaños mientras intentan juntar el dinero para pagar el rescate del menor.

Ben Affleck, protagonista de un impactante thriller en Netflix. Captura de video / Netflix. A medida que la investigación avanza, el matrimonio deberá afrontar decisiones límite que pondrán a prueba su vínculo y amenazarán tanto sus vidas como el futuro que habían planeado juntos. La producción audiovisual se estrenará el próximo 9 de octubre y hay máxima expectativa entre los usuarios.