Netflix tiene un thriller psicológico neerlandés que se ve de un solo tirón y comienza con una misteriosa muerte

La nueva serie de Netflix, un thriller psicológico, se sumerge en los oscuros secretos de una comunidad adinerada tras un evento trágico.

Netflix tiene un thriller psicológico neerlandés que responde a la pregunta: ¿qué pasaría si un grupo de personas aparentemente perfecto empieza a desmoronarse cuando una tragedia expone aquello que sus integrantes intentaban mantener oculto?

El club gastronómico es la nueva serie de misterio, drama y secretos dentro de la clase alta. La historia tiene como protagonista a Karen, quien se muda junto a su familia a Bergen, una localidad de Países Bajos. Allí encuentran un lugar en un grupo exclusivo con los que comparte cenas, celebraciones y un estilo de vida marcado por el lujo.

Todo parece perfecto hasta que una de las villas del equipo se incendia y uno de sus integrantes muere. Su esposa e hijos consiguen sobrevivir, pero el hecho despierta sospechas entre las personas del grupo. Con el avance la investigación, Karen descubre una red de infidelidades, problemas económicos y resentimientos que la acercan a la verdad de los hechos.

El club gastronómico es la nueva serie que ya tiene sus 8 episodios disponibles. Archivo La inspiración de la serie y cómo fue recibida La serie esta basada en De Eetclub (Dinner Club), novela escrita por Saskia Noort, publicada en 2004. La obra representó un gran éxito para la literatura del país y consolidó a la escritora como una de las autoras más populares del género. La crítica asegura que hay un gran parecido al libro, que también cuenta con una película estrenada en 2010.