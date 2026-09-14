Netflix estrenó una serie de 8 episodios que combina romance y un intenso triángulo amoroso

El drama escolar con toques románticos llega a Netflix con 'La timonel', una producción de ocho capítulos que ha generado opiniones divididas en la crítica especializada por sus tramas adolescentes.

Netflix sumó a su catálogo una propuesta ideal para los amantes de las historias juveniles que combinan romance, deportes y drama escolar. Se trata de La timonel, una producción que acaba de estrenar 8 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, todos disponibles para maratonear.

La serie sigue los pasos de Teagan Tao, una joven deportista con grandes aspiraciones dentro del remo cuya vida cambia drásticamente cuando se ve obligada a mudarse junto a su madre a un pequeño pueblo. Al ingresar a un prestigioso colegio privado, descubre que la institución no cuenta con un equipo femenino en su disciplina.

Para no alejarse del deporte que ama, Teagan propone convertirse en la timonel del equipo masculino, asumiendo el rol de dirigir la embarcación y marcar el ritmo de los remeros. Sin embargo, se topa con un entorno dominado por el ego, la rivalidad y la resistencia de los atletas a aceptar a una recién llegada marcando el rumbo.

La serie que acaba de estrenar en Netflix. Archivo La convivencia diaria con la tripulación despierta en ella complejas dudas sentimentales, quedando atrapada en un intenso triángulo amoroso entre Josh y Cam, dos integrantes del equipo con personalidades completamente opuestas.

Qué dijo la crítica especializada sobre la serie Por el momento, la prensa especializada mantiene una recepción dividida, con opiniones que van de tibias a moderadamente positivas. Los analistas destacaron el ambiente competitivo del remo y el interés de explorar el rol de una mujer liderando un equipo de varones. Asimismo, elogiaron su ritmo dinámico y el uso efectivo de las fórmulas tradicionales del género adolescente.