Menos de dos horas: la película de Netflix ideal para arrancar la semana con una historia aclamada por la crítica

El lunes también puede ser una buena excusa para arrancar la semana con una película que realmente valga la pena. Entre las opciones disponibles en Netflix Argentina aparece Las tres hijas (His Three Daughters), un drama de apenas 1 hora y 41 minutos que reúne a Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne y Carrie Coon en una historia íntima y cargada de emociones.

La película se concentra en tres hermanas distanciadas que vuelven a encontrarse en un pequeño departamento de Nueva York para acompañar a su padre durante sus últimos días. La convivencia las obliga a enfrentarse no solo al momento que atraviesa la familia, sino también a viejos reproches y diferencias que llevan años acumulándose.

Katie, interpretada por Carrie Coon, intenta mantener todo bajo control. Christina, encarnada por Elizabeth Olsen, afronta el momento desde un lugar completamente diferente, mientras que Rachel, el personaje de Natasha Lyonne, lleva años viviendo con su padre y tiene una relación mucho más cotidiana con la situación .

Gran parte de la película transcurre dentro del departamento familiar, por lo que el peso recae casi por completo en los diálogos y en la relación entre las protagonistas. Netflix la describe como una historia contenida, agridulce y emocional, con especial atención a los vínculos familiares.

Con solo 1 hora y 41 minutos, la película alcanzó un 97% de aprobación entre los críticos.

No se trata de un drama construido alrededor de grandes giros. El director y guionista Azazel Jacobs apuesta por conversaciones, silencios y pequeños enfrentamientos para mostrar cómo tres hermanas pueden vivir una misma situación de maneras completamente distintas.

Una de las películas mejor recibidas de Netflix

Las tres hijas tuvo además una recepción crítica sobresaliente. Actualmente mantiene un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, basado en 149 reseñas, mientras que la audiencia le otorga un 82%. El consenso de los críticos destaca especialmente las actuaciones de Lyonne, Olsen y Coon y la manera cálida en que aborda una dinámica familiar complicada.

La película fue estrenada en 2024 y también cuenta en su reparto con Jovan Adepo, Jay O. Sanders, Rudy Galvan y Jasmine Bracey. Su duración de 1 hora y 41 minutos permite verla completa durante una noche de lunes sin extender el plan hasta demasiado tarde.

Las tres hijas continúa disponible actualmente en Netflix Argentina. Para empezar la semana con una historia breve, muy bien actuada y alejada de las producciones más convencionales de la plataforma, esta película aparece como una de las opciones más interesantes del catálogo.