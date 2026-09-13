La miniserie de 6 capítulos en Netflix que adaptó un libro y arrasó

Una miniserie de Netflix basada en una novela que verás en una sola tarde. Suspenso total en 6 episodios.

Arenas movedizas es una de las miniseries más aclamadas de Netflix. Se trata de un drama psicológico impactante con el misterio judicial de una novela exitosa. Su formato corto de seis capítulos hace que la devores en una sola tarde sin pestañear.

La historia de un crimen que esconde verdades muy oscuras La trama arranca tras una tragedia escolar que conmociona a un barrio rico de Estocolmo. Maja Norberg acaba acusada de asesinato a pesar de ser una adolescente aparentemente equilibrada. La policía la detiene de inmediato como la sospechosa principal de este terrible suceso.