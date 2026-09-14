Netflix: por qué hablan de este drama chino
Si buscas una serie adictiva, este drama chino es el verdadero éxito del momento. Arrasa en Netflix.
La primavera temprana atrapó la atención de millones de espectadores. Este drama chino en Netflix muestra una química brutal entre sus protagonistas mientras asoma los vaivenes de un romance oculto.
Los detalles detrás del éxito televisivo de este drama chino
La trama sigue los pasos de una nueva empleada dispuesta a crecer en un entorno laboral muy competitivo. Allí conoce a su jefe, un hombre sumamente talentoso que exige el máximo nivel en cada proyecto diario.
La chispa entre ambos surge rápido y desencadena un romance oculto muy difícil de ocultar. Mantener ese amor en secreto dentro de una oficina llena de miradas genera una tensión tremenda en cada capítulo.