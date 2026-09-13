Olvídate del limonero: el árbol ideal para patios y balcones que crece rápido

El árbol frutal en maceta para tu balcón o patio. Crece en maceta y da frutos deliciosos toda la primavera.

El quinoto es el árbol frutal ideal para patios y balcones. Esta variedad conocida también como kumquat crece sin problemas en macetas y florece con fuerza en primavera. Además, produce frutas cítricas pequeñas que puedes comer enteras con todo y piel.

Cómo plantar y cuidar este árbol en casa Para empezar solo necesitas una maceta amplia con buen drenaje en la base. Llena el recipiente con una mezcla de tierra fértil y arena para evitar charcos. Coloca el árbol en un lugar donde reciba directo la luz del sol.

Durante los meses de calor exige riegos constantes pero sin saturar la tierra. Deja que la superficie del suelo se seque un poco entre cada riego. Un exceso de agua puede pudrir las raíces en muy poco tiempo.

En los días de primavera conviene aplicar un poco de abono para cítricos. Esto ayuda a que el árbol produzca más flores y frutos sanos. Las frutas empiezan a salir en verano y maduran durante los meses siguientes.

Este árbol no necesita podas complicadas para crecer fuerte y dar cosecha. Solo debes retirar las ramas secas o dañadas al terminar el invierno. Es una planta resistente que soporta bien los cambios suaves de clima.