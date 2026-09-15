Netflix: esta impresionante película de guerra y drama te atrapa

Este drama de Netflix ofrece un viaje intenso a través de la memoria, el trauma y la empatía en tiempos oscuros.

"Mudbound: el color de la guerra" exige tu atención completa. Esta película en Netflix retrata con crudeza la lucha de dos familias de Mississippi durante los años 40. La trama te atrapa por la fuerza de sus personajes.

La historia impactante que cruza a dos familias enfrentadas a su destino La película sigue los pasos de dos clanes, uno negro y otro blanco, que trabajan la misma tierra árida. Ambos grupos intentan sobrevivir a las inclemencias del clima, la pobreza extrema y las duras labores del campo. Las diferencias de clase y origen marcan un abismo claro en su convivencia cotidiana.

El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial cambia el rumbo de las cosas al enviar a dos jóvenes al frente de batalla. Uno de cada familia marcha al conflicto armado para defender a su país en tierras lejanas. La experiencia del combate transforma su visión sobre la vida de forma definitiva.