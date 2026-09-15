La miniserie neerlandesa de Netflix que se puede maratonear en una tarde

Netflix sumó una serie de Países Bajos que combina drama y suspenso en una historia marcada por secretos, infidelidades y un incendio fatal.

Netflix sumó recientemente a su catálogo El club gastronómico, una serie de 7 capítulos de Países Bajos ideal para quienes buscan una historia de suspenso y drama europeo. La producción sigue a un grupo de amigos de una zona exclusiva cuyas vidas comienzan a desmoronarse cuando un incendio fatal revela una serie de secretos.

La historia gira en torno a Karen, una mujer que se muda a una zona exclusiva y se integra a un círculo selecto de amigos unidos por cenas lujosas. Todo cambia cuando un incendio termina con la vida de uno de ellos y deja al descubierto infidelidades, deudas y oscuros secretos que amenazan con cambiar para siempre la relación entre los integrantes del grupo.

Basada en un exitoso libro de Saskia Noort El club gastronómico es una de las producciones de Netflix que lleva a la pantalla una novela. En este caso, la serie está basada en el libro homónimo de Saskia Noort, escritora neerlandesa reconocida por sus novelas de suspenso.

La producción está dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar y fue creada por Dorien Goertzen. La historia mantiene como eje los secretos y conflictos que comienzan a salir a la luz después del incendio.

Mirá el tráiler de Netflix Qué otras producciones neerlandesas ofrece Netflix Si ya viste El club gastronómico, Netflix también cuenta con otras producciones de los Países Bajos en su catálogo. Entre ellas se encuentra !Rehen, una película en la que los policías de Ámsterdam enfrentan un difícil desafío cuando un hombre armado ingresa a una Apple Store del centro de la ciudad. La historia está inspirada en hechos reales.