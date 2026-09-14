Imperdible: este drama policial turco de Netflix es desconcertante

Este drama de Netflix cuenta una trama cruda que atrapa desde el primer minuto. Una opción imperdible.

Cementerio es una serie turca de Netflix que da de qué hablar. Esta producción contiene misterio, tensión y emociones a flor de piel desde el primer capítulo.

La historia policial e intensa que obsesiona a los usuarios de la plataforma La inspectora Önem es una mujer que asume el liderazgo de una unidad policial especial. Su misión principal consiste en investigar y resolver los casos de feminicidio que quedaron archivados sin respuesta.

A la par de las complejas investigaciones, el grupo enfrenta sus propios demonios del pasado. El trauma no resuelto de la joven Sude por la trágica muerte de su padre sale a la luz en pleno trabajo.