Netflix elimina este clásico con Matt Damon y Ben Affleck en los próximos días
Una de las películas más clásicas de los '90, protagonizada por Matt Damon y Robbie Williams deja Netflix.
Netflix mantiene en su catálogo decenas de clásicos del cine, pero en los próximos días uno de los títulos más recordados de los ‘90 dejará la plataforma. Se trata de Mente indomable o En busca del destino (Good Will Hunting), el drama protagonizado por Robin Williams, Matt Damon y Ben Affleck que marcó a toda una generación.
Estrenada en 1997, la película sigue la historia de un profesor del MIT que descubre que un joven conserje sin rumbo es, en realidad, un genio de las matemáticas. A partir de allí, el protagonista comienza un proceso de transformación personal guiado por un terapeuta poco convencional, en una trama que combina drama, superación y vínculos humanos profundos.
El film no solo lanzó a Damon y Affleck a la fama mundial, quienes además ganaron el Oscar al Mejor Guion Original, sino que también dejó una de las actuaciones más recordadas de Robin Williams. Su interpretación le valió el Premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto y consolidó a la película como uno de los grandes títulos inolvidables de la década.
Mira el trailer de la película que deja Netflix
Con el paso del tiempo, Mente indomable mantuvo una excelente recepción del público y la crítica. Actualmente, en IMDb, conserva un sólido puntaje de 8,4 sobre 10, reflejo de su vigencia y del impacto emocional que sigue generando en nuevas audiencias.
La salida del catálogo de Netflix representa una última oportunidad para volver a ver esta historia sobre talento, heridas del pasado y segundas oportunidades el fin de semana antes de que se vaya. Un clásico moderno que, casi tres décadas después, continúa siendo una referencia obligada dentro del cine dramático contemporáneo.