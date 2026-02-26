Netflix: se estrena hoy una clásica serie para maratonear el fin de semana

Netflix ya tiene en su catálogo las temporadas de una de las series de superhéroes más recordadas de los 2000.

Netflix estrena hoy una serie ideal para los melancólicos que nacieron en los ’90 y crecieron viendo la vida de su superhéroe favorito. Además, la plataforma suma una de las ficciones más extensas de los 2000 para quienes todavía no la conocen y buscan una historia larga para maratonear.

Desde hoy están disponibles en la plataforma de la N roja las 10 temporadas de Smallville, la recordada producción que sigue la historia de un joven Clark Kent antes de convertirse en Superman. En su momento fue un éxito rotundo y marcó a toda una generación, y ahora Netflix vuelve a ponerla en el centro de la escena.

De qué trata Smallville Según la sinopsis oficial de la plataforma: “En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos propios de su edad”. La serie explora los orígenes del superhéroe y profundiza en sus vínculos, especialmente en su relación con Lex Luthor y Lana Lang.