Netflix: la miniserie de suspenso ideal para maratonear el fin de semana

Si estás buscando un plan tranquilo para este fin de semana, aquí te recomendamos una miniserie que está en Netflix y es de Harlan Coben.

Para los amantes de las miniseries de suspenso y misterio, aquí les recomendamos una que está en Netflix y está basada en la novela con el mismo nombre de Harlan Coben. Es No hables con extraños (The Stranger). ¡Prepara el pochoclo, acomódate en el sillón y prende el televisor para maratonear!

Es una miniserie que cuenta la historia de Adam Price, un hombre cuya vida parece tranquila y ordenada hasta que una desconocida aparece con información que amenaza su estabilidad. La misteriosa dama le revela un secreto devastador sobre su esposa.

NETFLIX Este primer encuentro desencadena una cadena de eventos que afecta no solo a su familia, sino también a su círculo de amigos y vecinos. Todos tienen secretos que salen a la luz de manera inesperada. Estas revelaciones muestran cómo la vida de una persona puede cambiar radicalmente por algo que desconocía.

Richard Armitage interpreta a Adam Price; Hannah John-Kamen da vida a la enigmática mujer. Cuenta con ocho episodios y está recomendada para mayores de 13 años.

Mira el tráiler de la miniserie Embed - No Hables Con Extraños Tráiler Oficial Quién es el autor de esta miniserie de Netflix Harlan Coben es un autor estadounidense de novelas de misterio y suspenso. Nació el 4 de enero de 1962 en Newark, Nueva Jersey. Es conocido por sus tramas con múltiples giros y secretos del pasado que influyen en la vida de los personajes, y ha sido el primer escritor en ganar los tres premios más importantes de novela criminal: el Edgar, el Shamus y el Anthony. Sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas y vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los escritores contemporáneos más leídos del género.