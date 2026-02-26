Vuelve Thomas Shelby: Netflix promete romperla con Peaky Blinders

Falta poco para el mes de marzo y Netflix promete sorprender con grandes estrenos. Uno de ellos es la película de la famosa serie, Peaky Blinders . Se espera que esté disponible en la plataforma desde el 20 del mes próximo.

“Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país”, resume la sinopsis de Netflix .

Peaky Blinders: el hombre inmortal es una película esperada para los amantes de las ficciones y de la serie homónima. El estreno promete ser un acontecimiento imperdible tanto en los cines como en Netflix .

En esta ocasión la película retoma el legado de los hermanos Shelby en una Birmingham que está devastada por la Segunda Guerra Mundial. Luego de los bombardeos que marcaron a la ciudad en 1940, Tommy Shelby regresa del exilio voluntario para tratar de enfrentar un ajuste de cuentas muy destructivo.

La guerra en la película no solo será el telón de fondo, sino que permitirá profundizar esa sensación de ruina moral y social que caracteriza a la saga. El futuro del país y de su familia dependerán en esta ocasión de alguna decisiones que podrían alterar su legado para siempre.

La película cuenta con un elenco de mucho peso con figuras como Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan que se suman a la historia. La dirección estuvo a cargo de Tom Harper.

La película apunta a conservar la identidad estética de Peaky Blinders mientras logra expandirse con su ambición cinematográfica.