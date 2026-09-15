Marta Fort en Mendoza con su nuevo novio: mirá las fotos de su look

Tras confirmar su noviazgo en vivo, Marta Fort viajó a Mendoza con Juan Manuel Ramírez y una amiga. La hija de Ricardo Fort oficializó el romance en Blender at Night y, a las pocas horas, se fue a la provincia cuyana con su flamante pareja. La estadía duró menos de un día y quedó documentada en sus redes sociales.

El arribo a Mendoza se dio en la tarde del viernes 11 de septiembre, y el retorno a Buenos Aires ocurrió a la mañana siguiente. El motivo fue un compromiso laboral en la capital, fijado para las 17, que no podía postergarse. Sin embargo, la brevedad del viaje no impidió que la nieve mendocina se convirtiera en protagonista.

Frente al frío cordillerano, Marta se decantó por una combinación de abrigo y estética western. Llevó un tapado oversize de piel sintética color camel, jeans azules y un sombrero cowboy marrón oscuro con un detalle de toro dorado en la cinta y correa negra al mentón. Juan Manuel Ramírez, por su parte, lució un hoodie gris, un pantalón negro, una bufanda gris con flecos, reloj negro y un anillo dorado.

La escapada ocurrió horas después de uno de los episodios más comentados de la semana en el streaming. El jueves por la noche, Marta Fort acudió a Blender at Night, el ciclo de José María Listorti, acompañada por Juan, que aguardaba fuera del cuadro cuando empezó la transmisión, pero Listorti lo reconoció de inmediato y lo sumó al panel.

La conversación dejó en claro que, pese a meses de salidas y viajes juntos, la pareja aún no había formalizado. "Nos estamos conociendo, todavía no somos novios", confesó la influencer ante la sorpresa de los presentes, y él agregó: "Todavía no, pero la respeto como si fuera". El conductor aprovechó el momento y empujó a que la situación se definiera en vivo. Juan tomó un micrófono y, frente al público del streaming, preguntó: "¿Querés ser mi novia?". Marta respondió al instante: "Sí, quiero".