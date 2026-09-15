La Fiesta de la Cerveza de Alvear vuelve con un line up que sorprende

El festival será el 26 de septiembre y reunirá a más de 20 artistas nacionales, regionales y locales. Los detalles.

Divididos es una de las grandes banda del rock nacional que se presentará en Alvear. Foto: Alf Ponce / MDZ

General Alvear se prepara para recibir uno de los encuentros culturales y turísticos más convocantes de su calendario. La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino se realizará el próximo 26 de septiembre en el Predio Ferial, con una extensa programación musical y propuestas de gastronomía, cerveza artesanal y producción regional.

La programación estará encabezada por Divididos, una de las bandas más importantes del rock argentino. También se presentarán León Gieco junto con La Vitale Band, La Delio Valdez, Bandalos Chinos, Lisandro Aristimuño, Kapanga, La Franela y Cruzando el Charco.

Lisandro Aristimuño estará en la Fiesta de la Cerveza de Alvear. Santiago Tagua/MDZ Más artistas para delitarse La grilla suma diferentes generaciones y estilos con las actuaciones de Yami Safdie, Piti Fernández, Maggie Cullen, Topa, DJ Pato Smink y Un Verano. Además, habrá un homenaje especial a Enanitos Verdes, la banda mendocina que llevó sus canciones a distintos escenarios de América Latina.

La presencia de Topa incorporará una propuesta destinada al público infantil y familiar, mientras que el resto de la programación transitará por el rock, el pop, la música de raíz y los ritmos tropicales.

El escenario también dará lugar a representantes de distintas provincias de Cuyo. Por Mendoza actuarán Aluhé; desde San Luis llegará Los Manyines de Cuyo y San Juan estará representada por Ekiss. A ellos se sumarán Bruno Pinto, de San Rafael, y MIB, de Malargüe.