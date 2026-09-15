La Fiesta de la Cerveza de Alvear vuelve con un line up que sorprende
El festival será el 26 de septiembre y reunirá a más de 20 artistas nacionales, regionales y locales. Los detalles.
General Alvear se prepara para recibir uno de los encuentros culturales y turísticos más convocantes de su calendario. La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino se realizará el próximo 26 de septiembre en el Predio Ferial, con una extensa programación musical y propuestas de gastronomía, cerveza artesanal y producción regional.
La programación estará encabezada por Divididos, una de las bandas más importantes del rock argentino. También se presentarán León Gieco junto con La Vitale Band, La Delio Valdez, Bandalos Chinos, Lisandro Aristimuño, Kapanga, La Franela y Cruzando el Charco.
Más artistas para delitarse
La grilla suma diferentes generaciones y estilos con las actuaciones de Yami Safdie, Piti Fernández, Maggie Cullen, Topa, DJ Pato Smink y Un Verano. Además, habrá un homenaje especial a Enanitos Verdes, la banda mendocina que llevó sus canciones a distintos escenarios de América Latina.
La presencia de Topa incorporará una propuesta destinada al público infantil y familiar, mientras que el resto de la programación transitará por el rock, el pop, la música de raíz y los ritmos tropicales.
El escenario también dará lugar a representantes de distintas provincias de Cuyo. Por Mendoza actuarán Aluhé; desde San Luis llegará Los Manyines de Cuyo y San Juan estará representada por Ekiss. A ellos se sumarán Bruno Pinto, de San Rafael, y MIB, de Malargüe.
General Alvear tendrá su propia representación mediante las presentaciones de Tearapeutas in Terapia, Atractor, Flor y Truco y Circo Funeral. La incorporación de estos proyectos busca convertir al festival en una vidriera para la producción musical del departamento.
Cervezas, gastronomía y producción regional
La música será uno de los ejes principales, pero no el único. La Fiesta de la Cerveza contará con puestos de productores cerveceros, alternativas gastronómicas y espacios destinados a artesanos locales. El formato permitirá recorrer el Predio Ferial, conocer distintas variedades de cerveza y disfrutar de los espectáculos durante una misma jornada. La propuesta espera convocar tanto a residentes como a visitantes provenientes de otros departamentos y provincias.
La expectativa ya comenzó a reflejarse en el movimiento turístico. Según se informó durante la presentación, la disponibilidad hotelera de General Alvear se encuentra cubierta para la fecha del festival. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma de Ticketek.
Con una programación que cruza figuras consagradas, artistas emergentes y músicos de la región, la segunda Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino buscará instalar a General Alvear como uno de los grandes escenarios culturales de Mendoza.