Nicole Neumann en Mendoza: mirá lo que se puso

La modelo Nicole Neumann viajó a Mendoza y deslumbró con un llamativo abrigo oversize que se destacó entre las montañas. ¡Mirá las fotos!

Nicole Neumann viajó a Mendoza para disfrutar de los paisajes, las bodegas y el descanso al aire libre, y sorprendió con un abrigo estampado muy particular.

La modelo se destacó con una prenda pensada para cambiar por completo cualquier conjunto neutro, porque se trató de un abrigo oversize en un llamativo tono naranja fluorescente. La prenda sobresalió por su arriesgada estampa figurativa de inspiración salvaje, que contó con ilustraciones de leopardos, cebras y palmeras en matices verdes y amarillos.

El diseño incluyó un cuello alto bien abrigado y puños arremangados que dejaron a la vista una funda interna a rayas en tono salmón y, para equilibrar la fuerza visual de la estampa sin recargar el look, optó por una combinación más limpia y funcional.

Nicole lució un jean de corte baggy en tono gris gastado junto con una remera manga larga en color negro por debajo, y así logró una propuesta abrigada y sumamente estilizada para recorrer Mendoza cómodamente.