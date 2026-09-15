Fran Drescher posteó un famoso look de La Niñera tras la muerte del diseñador Bob Mackie

La querida actriz Fran Drescher reflotó en Instagram un diseño clásico de su famosa serie para honrar la memoria del diseñador Bob Mackie tras su fallecimiento.

La actriz Fran Drescher homenajeó con dolor al diseñador Bob Mackie rescatando uno de los atuendos más emblemáticos de La Niñera. La estrella utilizó sus redes sociales para expresar su pesar tras el deceso del genial creador de vestuario, compartiendo una imagen histórica que conectó de inmediato con la nostalgia de sus seguidores.

A través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, la amada artista dedicó unas palabras al modisto: “El mundo de hoy perdió a una persona maravillosa y talentosa con el fallecimiento de Bob Mackie. Más conocido por sus fabulosos diseños de vestuarios para Carol Burnett y Cher. ¡Pero tuve el honor de llevar algunas de sus creaciones también! Te extrañaremos querido Bob. Que descanse en paz”.

Un vestido inolvidable de La Niñera sirvió a Fran Drescher para homenajear al diseñador Bob Mackie tras su reciente partida. Foto: Instagram @officialfrandrescher Un atuendo de culto en la primera temporada El vestido en cuestión cobró protagonismo durante la primera entrega de la comedia, específicamente en el capítulo "Oda a Barbra Joan". En ese episodio, el número 20, la trama gira en torno a la visita del padre de C.C. Babcock a Nueva York, quien ofrece accesos exclusivos para presenciar un show de Barbra Streisand, invitación que termina aceptando la simpática niñera dada su extrema devoción por la cantante.

El traje plateado con destellos cautivó a los espectadores durante la primera temporada de la serie. Foto: captura de video Durante una salida especial, el hombre decide obsequiarle a la protagonista un exclusivo diseño de alta costura. Fiel a su estilo desenfadado y ocurrente, la niñera reacciona ante semejante regalo exclamando con sorpresa la recordada frase: “!Yo tenía antojo de un Big Mac y me compraste un Bob Mackie!”.

El icónico momento en el que Fran baja las escaleras con su diseño de Bob Mackie: La Niñera y un recordado momento luciendo una joya de Bob Mackie. Video: YouTube / The Nanny Aquel segmento televisivo regaló uno de los momentos estéticos más memorables de la comedia. Luciendo una deslumbrante pieza en tono plateado con minuciosos detalles en pedrería y una silueta que remitía al clásico glamour de Audrey Hepburn, el personaje descendió por los escalones de la residencia Sheffield dejando una estampa inolvidable para la audiencia.