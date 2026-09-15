Un famoso periodista mendocino explotó en redes: café y polémica

Fiel a su estilo frontal, el reconocido periodista no dudó en hacer un comentario contundente respecto a cómo se sirve café hoy. ¡Votá en la encuesta al final!

El locutor mendocino cuestionó las vueltas técnicas de los baristas y se metió de lleno en una grieta gastronómica.

Los nuevos hábitos de consumo casi siempre están atados a las tendencias. Un reconocido periodista mendocino encendió la polémica en las redes tras cuestionar la complejidad que rodea al café de especialidad. Con un mensaje directo y sin rodeos, el comunicador criticó las explicaciones técnicas de los baristas y reclamó una vuelta urgente a la simpleza tradicional que siempre caracterizó a la infusión en las cafeterías.

Un freno al auge de la especialidad La reacción del periodista Mario Urzúa llega en un momento de plena expansión para el sector gastronómico local. En los últimos años, Mendoza vivió una verdadera explosión de cafeterías de especialidad, con locales minimalistas, bakery cafés y propuestas de diseño que se multiplicaron en zonas clave como la Avenida Arístides Villanueva, la Quinta Sección y el microcentro. Este fenómeno modificó los hábitos urbanos, transformando el hecho de tomar un café en un plan estético e instagrameable.

Qué dijo el comunicador en sus redes sociales: Entre la tradición y la tendencia: la temperatura de la taza de café se convirtió en el eje de la discusión. Video: Instagram @urzua_mario Frente a este escenario de sofisticación, Urzúa se plantó con firmeza y comparó la situación actual con lo que ocurrió previamente en la industria vitivinícola. Según su postura, el servicio se ha vuelto innecesariamente complejo para el consumidor común. El comunicador insistió en que el cliente no busca una clase magistral sobre los grados exactos de la infusión, sino una atención rápida y directa que resuelva su necesidad sin tantas vueltas técnicas.

La temperatura perfecta según el cliente El punto más álgido del descargo se centró en la eterna disputa por la temperatura de la bebida. Mientras los nuevos baristas defienden que el agua no debe superar ciertos límites para no quemar el grano, el periodista defendió el derecho de los consumidores a elegir. Aseguró que si alguien pide la bebida "bien caliente", el mozo solo debería preguntar por el tamaño de la taza, dejando de lado los discursos sobre la experiencia sensorial del paladar. "Si el cliente quiere que le quede el paladar con flecos, es problema de el", sentenció Urzúa.