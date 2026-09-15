Un edificio deportivo fue construido con el trabajo voluntario de 20.000 estudiantes para recibir una gran competición internacional. La obra combina hormigón, vidrio, piedra y mosaicos, tiene capacidad para 2.300 espectadores y todavía funciona como espacio deportivo y cultural. Su diseño y historia convierte a la arquitectura en protagonista de una experiencia colectiva poco habitual.

Universiada Hall fue construido en Sofía , Bulgaria , entre 1960 y 1961 mediante trabajo voluntario de unos 20.000 estudiantes universitarios. El proyecto fue diseñado por un equipo encabezado por los arquitectos Alexander Barov, Ivan Tatarov y otros profesionales.

La construcción ocupó unos 4.130 metros cuadrados dentro de un terreno de casi 20.000 metros cuadrados. Su diseño combinó v idrio, hormigón y mosaicos de piedra, mientras que la fachada incorporó elementos artísticos.

El edificio fue creado para albergar los Juegos Mundiales Universitarios de 1961. Su gran sala tiene capacidad para unos 2.300 espectadores y puede recibir competencias de 18 disciplinas deportivas.

Con el paso de los años, sin embargo, la construcción dejó de ser exclusivamente deportiva. Después de una remodelación realizada en 1975, comenzó a utilizarse también para congresos, conciertos, exposiciones y espectáculos. Incluso recibió a Ray Charles en 1981.

El edificio fue creado para albergar los Juegos Mundiales Universitarios de 1961. Actualmente el edificio sigue albergando acontecimientos deportivos y culturales.

El 27 de mayo de 1981, Ray Charles se presentó en el Universiade Hall de Sofía, Fue un hito cultural muy recordado en la Bulgaria socialista de esos años. En la foto, el músico entrevistado por la televisión local. https://raycharlesvideomuseum.blogspot.com/

Una arquitectura que sobrevivió

Hoy el edificio continúa funcionando y acumula más de 4.500 acontecimientos deportivos y culturales. Cuenta además con espacios para exposiciones, conferencias, desfiles de moda y otras actividades.

La historia resulta llamativa no sólo por su arquitectura sino por la dimensión colectiva de la construcción. En una época en la que las grandes obras se asocian con enormes empresas y presupuestos, este edificio conserva la memoria de miles de estudiantes que participaron voluntariamente en su construcción.

FUENTE: BTA, archivo histórico actualizado