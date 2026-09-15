El turismo que prepara vacaciones para perros
Las vacaciones ya no son sólo para humanos: playas privadas, piscinas, helados y hasta un conserje forman parte de una nueva experiencia en el turismo.
El turismo para perros está incorporando servicios cada vez más sofisticados: playas privadas, piscinas, helados, habitaciones especiales, cuidadores y hasta conserje canino. La tendencia incluye hoteles, restaurantes y actividades pensadas para mascotas y sus dueños. La propuesta transforma unas vacaciones convencionales en una experiencia compartida, donde el perro deja de ser acompañante y se convierte en huésped.
El perro también tiene vacaciones
La oferta turística para quienes viajan con mascotas está creciendo con servicios especialmente diseñados para perros. Algunas propuestas van desde playas adaptadas hasta alojamientos con espacios exclusivos.
En algunas playas italianas hay boxes privados, zonas de recreación, duchas, bebederos y acceso al agua. Otros establecimientos agregaron piscinas, dog sitting, educadores caninos y hasta helados formulados específicamente para animales.
Habitaciones, menú y piscina
La tendencia llega también a los hoteles. Algunos ofrecen habitaciones con jardín cerrado, áreas de juego, mesas especiales en restaurantes y kits personalizados para los animales.
Cuando la mascota se convierte en huésped
El fenómeno no se limita a hoteles de lujo. También aparecen playas públicas adaptadas, paseos, transporte y actividades en las que los animales pueden participar junto con sus dueños. La idea es evitar que el perro quede relegado a una habitación o a una guardería mientras la familia disfruta del viaje.
El resultado es una transformación del concepto de turismo: la mascota ya no es simplemente un acompañante que debe ser aceptado por un hotel. En determinados destinos se convirtió directamente en parte del turísmo, con servicios, experiencias y espacios diseñados para ella.
FUENTE: Vogue Italia, que documentó la expansión del turismo pet-friendly y servicios específicos para perros. - ANSA, especial por el Día Internacional del Perro, evameaitalia.com