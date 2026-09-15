El turismo que prepara vacaciones para perros

Las vacaciones ya no son sólo para humanos: playas privadas, piscinas, helados y hasta un conserje forman parte de una nueva experiencia en el turismo.

El turismo para perros está incorporando servicios cada vez más sofisticados: playas privadas, piscinas, helados, habitaciones especiales, cuidadores y hasta conserje canino. La tendencia incluye hoteles, restaurantes y actividades pensadas para mascotas y sus dueños. La propuesta transforma unas vacaciones convencionales en una experiencia compartida, donde el perro deja de ser acompañante y se convierte en huésped.

Una tendencia consiste en propuestas gastronómicas para las mascotas Mario Simonovich con AI El perro también tiene vacaciones La oferta turística para quienes viajan con mascotas está creciendo con servicios especialmente diseñados para perros. Algunas propuestas van desde playas adaptadas hasta alojamientos con espacios exclusivos.

En algunas playas italianas hay boxes privados, zonas de recreación, duchas, bebederos y acceso al agua. Otros establecimientos agregaron piscinas, dog sitting, educadores caninos y hasta helados formulados específicamente para animales.

Habitaciones, menú y piscina La tendencia llega también a los hoteles. Algunos ofrecen habitaciones con jardín cerrado, áreas de juego, mesas especiales en restaurantes y kits personalizados para los animales.

En Nueva York la oferta llega todavía más lejos: algunos hoteles incorporaron menús gourmet para perros, servicios especiales de habitación y hasta un dog concierge encargado de recomendar parques, tiendas de mascotas y servicios de peluquería. Mario Simonovich con AI Cuando la mascota se convierte en huésped El fenómeno no se limita a hoteles de lujo. También aparecen playas públicas adaptadas, paseos, transporte y actividades en las que los animales pueden participar junto con sus dueños. La idea es evitar que el perro quede relegado a una habitación o a una guardería mientras la familia disfruta del viaje.