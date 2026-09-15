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El turismo que prepara vacaciones para perros

Las vacaciones ya no son sólo para humanos: playas privadas, piscinas, helados y hasta un conserje forman parte de una nueva experiencia en el turismo.

Mario Simonovich

Turismo: algunas playas para perros ofrecen zonas privadas, duchas, bebederos y acceso controlado al agua.

Turismo: algunas playas para perros ofrecen zonas privadas, duchas, bebederos y acceso controlado al agua.

Mario Simonovich con AI

El turismo para perros está incorporando servicios cada vez más sofisticados: playas privadas, piscinas, helados, habitaciones especiales, cuidadores y hasta conserje canino. La tendencia incluye hoteles, restaurantes y actividades pensadas para mascotas y sus dueños. La propuesta transforma unas vacaciones convencionales en una experiencia compartida, donde el perro deja de ser acompañante y se convierte en huésped.

Una tendencia consiste en propuestas gastronómicas para las mascotas

Una tendencia consiste en propuestas gastronómicas para las mascotas

El perro también tiene vacaciones

La oferta turística para quienes viajan con mascotas está creciendo con servicios especialmente diseñados para perros. Algunas propuestas van desde playas adaptadas hasta alojamientos con espacios exclusivos.

En algunas playas italianas hay boxes privados, zonas de recreación, duchas, bebederos y acceso al agua. Otros establecimientos agregaron piscinas, dog sitting, educadores caninos y hasta helados formulados específicamente para animales.

Habitaciones, menú y piscina

La tendencia llega también a los hoteles. Algunos ofrecen habitaciones con jardín cerrado, áreas de juego, mesas especiales en restaurantes y kits personalizados para los animales.

En Nueva York la oferta llega todavía más lejos: algunos hoteles incorporaron menús gourmet para perros, servicios especiales de habitación y hasta un dog concierge encargado de recomendar parques, tiendas de mascotas y servicios de peluquería.

En Nueva York la oferta llega todavía más lejos: algunos hoteles incorporaron menús gourmet para perros, servicios especiales de habitación y hasta un dog concierge encargado de recomendar parques, tiendas de mascotas y servicios de peluquería.

Cuando la mascota se convierte en huésped

El fenómeno no se limita a hoteles de lujo. También aparecen playas públicas adaptadas, paseos, transporte y actividades en las que los animales pueden participar junto con sus dueños. La idea es evitar que el perro quede relegado a una habitación o a una guardería mientras la familia disfruta del viaje.

La playa Bau bau village (región de Liguria), ofrece correas para enganchar a los perros en la sombrilla y bolsas de basura para tirar los desechos de las mascotas.

La playa Bau bau village (región de Liguria), ofrece correas para enganchar a los perros en la sombrilla y bolsas de basura para tirar los desechos de las mascotas.

El resultado es una transformación del concepto de turismo: la mascota ya no es simplemente un acompañante que debe ser aceptado por un hotel. En determinados destinos se convirtió directamente en parte del turísmo, con servicios, experiencias y espacios diseñados para ella.

FUENTE: Vogue Italia, que documentó la expansión del turismo pet-friendly y servicios específicos para perros. - ANSA, especial por el Día Internacional del Perro, evameaitalia.com

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