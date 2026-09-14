En manos privadas: qué empresas tienen la concesión de las joyas turísticas de Mendoza

El Gobierno de Mendoza oficializó la última semana la concesión de los servicios turísticos en el Parque Provincial Aconcagua, uno de los atractivos más importantes de la provincia. Esta medida se enmarca en una estrategia del Ejecutivo provincial en los últimos años de articular con empresas privadas la gestión de las principales joyas turísticas mendocinas, en donde se incluye también el perilago de Potrerillos y el complejo del ex centro de esquí de Los Penitentes.

Se trata de sitios con un importante atractivo turístico y en los cuales el Estado ha decidido adjudicar su explotación a empresas privadas con el compromiso de que realicen inversiones y garanticen servicios para los visitantes.

Si bien se trata de concesiones a largo plazo, en el caso de Penitentes y el Aconcagua a 20 años y en el perilago de Potrerillos a 50 años, en algunos casos las obras y las intervenciones proyectadas por los nuevos “dueños” de estos terrenos vienen experimentando grandes demoras.

El Gobierno provincial dio un paso trascendental en 2022 con una licitación del perilago del Dique Potrerillos, presentándola como el nuevo paradigma de participación privada para revivir una zona marcada por 20 años de abandono de servicios.

En esa oportunidad se adjudicaron dos proyectos en la costa sur del dique para desarrollar una infraestructura turística, gastronómica, hotelera, recreativa y deportiva. Las firmas que se quedaron con estos codiciados terrenos fueron MendoTravel SRL y Potrerillos Resort SA, quienes firmaron el contrato de concesión por 50 años y comprometieron una inversión de más de 30 millones de dólares para los próximos 30 años.

No obstante, esas propuestas realizadas hace cuatro años hasta el momento solo quedaron en promesas, ya que las inversiones realizadas son muy inferiores y en uno de los casos prácticamente nulo.

MendoTravel SRL está ligada al grupo CEOSA, del empresario Fernando Porreta. Esta firma ya cuenta con la concesión del hotel Potrerillos, que también es estatal y le fue adjudicado en 2011. CEOSA y Nell Joy Industries Mendoza S.A. se quedaron con la concesión por 20 años de ese establecimiento y se repartían al 50% la participación. Pero en 2018 la empresa de Porreta pasó a tener la totalidad del paquete accionario.

Foto: Gran Hotel Potrerillos - Viñedos Bodega Staphyle

Esta empresa todavía no ha iniciado con las obras importantes que había comprometido tras la concesión obtenida en noviembre de 2022. Apenas avanzaron con los estudios de impacto ambiental pero no se han realizado ni grandes movimientos de suelo ni los loteos previstos en el mega proyecto que habían presentado.

La Comisión Técnica del Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago de Potrerillos (FiDAIPP) contrató a dos consultoras para controlar el cumplimiento de los proyectos ejecutivos en la zona sur del perilago.

El informe presentado acreditó que el avance de los trabajos previstos en el proyecto ejecutivo es casi nulo. Vale recordar que Mendo Travel proyectaba diversas zonas en el perilago con viviendas, apart-hoteles y hoteles, espacios de recreación. un área con una bodega, oficinas, múltiples emprendimientos gastronómicos y hasta un centro financiero.

En tanto, la otra adjudicataria del margen sur del dique es Potrerillos Resort SA, integrada por el contador Hugo Eduardo Ojeda y por el arquitecto Walter Morbidoni, titular de un estudio especializado en la industria hotelera y turística. Sin embargo, esta empresa subconcesionó los terrenos para que otros empresarios desarrollen turísticamente la zona que les fue asignada.

Ojeda había comprometido una millonaria inversión como parte del contrato que firmó hace cuatro años, pero a mediados de 2025 le informó al Gobierno que un grupo de empresarios se sumaría con la promesa de financiar las esperadas obras.

Gobierno

A partir de esta iniciativa, desembarcaron en la costa sur de Potrerillos las empresas Agrícola Los Pozos y Bezeta SAS.

A la primera de estas firmas se le asignaron 130 hectáreas en los terrenos del perilago. Se trata de una empresa conformada para sumarse al proyecto turístico de Potrerillos que integran los empresarios Sebastián Halpern (Grupo Halpern), Renzo Giuffre (Maderas Giuffré) y Gustavo Bernardi (Grupo LTN, Friolatina) quienes lanzaron el año pasado el proyecto Costazur.

En cuanto a Bezeta SAS, la firma perteneciente al chef y empresario gastronómico José Bahamonde, quedó a cargo de 26 hectáreas.

La inversión que anunciaron en un acto realizado junto al gobernador Alfredo Cornejo hace más de un año era de $5.000 millones para un periodo de 4 años. El plan previsto en ese entonces planteaba la construcción áreas de camping, zonas de asadores, sanitarios, estacionamientos, un centro comercial con supermercado, locales gastronómicos, alojamientos de cabañas, hospedajes, infraestructura deportiva y recreativa para actividades acuáticas, mountain bike, senderismo y deportes de montaña.

Las intervenciones comenzaron tiempo después del anuncio y se avanzó con la plantación de árboles, movimientos de suelo, alambrados provisorios y nivelaciones para estacionamientos de vehículos.

Sin embargo, a finales de 2025 trabajos principales quedaron en “stand by” a la espera de que la comisión del fideicomiso apruebe un nuevo proyecto ejecutivo tras un cambio de enfoque en el “masterplan” para priorizar la puesta en valor de la costa, el ordenamiento del acceso público y la preservación ambiental.

Los seis proyectos de la Costa Norte de Potrerillos

Hace dos años, el Gobierno provincial adjudicó seis proyectos en la costa norte del perilago de Potrerillos destinados al desarrollo de actividades recreativas, deportivas, gastronómicas y de alojamiento.

Esta zona del dique es mucho menos concurrida por su difícil acceso. Un viejo puente ferroviario sobre el río Mendoza desde la Ruta 7 es el camino por el que se llega al área menos explorada del perilago.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional fue trasladado al lunes 24 de noviembre. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los concesionarios elegidos para desarrollar esta margen del dique fueron las empresas DOSADOS SA, Domos Potrerillos SAS, INMendoza SAS, Mapsa Group SA y PERafting. Asimismo, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) también resultó adjudicada para elaborar una propuesta turística en esta zona.

Días atrás los equipos técnicos de la casa de estudios presentaron ante el fideicomiso que controla el desarrollo del perilago su proyecto ejecutivo que consiste en un aprovechamiento de los terrenos dividido en tres grandes áreas, una parte de camping, una zona de eventos y una zona de hotel y cabañas. La intención de las autoridades de la UNCuyo es comenzar con la puesta a punto de la zona del camping y posteriormente subconcesionar a privados el desarrollo de las propuestas gastronómicas y de alojamiento proyectadas.

La firma DOSADOS está compuesta por los arquitectos Bernardo Sottile y Franco Pérez Magnelli y el licenciado en Relaciones Internacionales, Carlos Bajach. Se trata del proyecto más avanzado de la Costa Norte en una zona de 300 hectáreas denominado Cantos de Miralago que contempla una nueva sede del Yacht Club Mendoza, un centro ecuestre, un bike park, senderos costeros y un conjunto de viviendas diseñadas para integrarse al entorno natural.

Por su parte, Domos Potrerillos SAS está registrada a nombre de Hernán Sebastián Kenseyan. En tanto que INMENDOZA SAS es una compañía perteneciente al publicista Pablo Guillermo Suarez. También integra el directorio de esta firma Natalia Cazenave, esposa del empresario Santiago Durany, dueño de MDA Consultora.

La compañía PERafting está integrada por Mario Sebastián Mateo, técnico en turismo, y Emiliano Gastón Urbina Rovati.

Asimismo, Mapsa Group SA, es una empresa liderada por Pablo García y también cuenta con otros emprendimientos tu

Marcos Garcia / MDZ

rísticos como Potrerillos Park, Villavicencio Park y el año pasado esta firma obtuvo la concesión de Penitentes para las próximas dos décadas.

La nueva era de Penitentes

A mediados de 2025 el Gobierno provincial adjudicó el ex centro de esquí Los Penitentes a Mapsa Group SA. Esta empresa logró la concesión por 20 años del histórico predio luego de un largo proceso que se inició con la expropiación a la familia López Frugoni.

La firma adjudicataria había conseguido en 2024 un permiso precario para operar en el predio de Penitentes como un parque de montaña durante la temporada invernal.

Luego de esa experiencia, Mapsa Group obtuvo una concesión a largo plazo por 20 años en la que se compromete a desarrollar un ambicioso plan de inversión. La empresa originalmente estuvo conformada por Pablo García, Mariano Rodríguez y Roberto Riedel, empresarios vinculados a emprendimientos de turismo aventura. Sin embargo, Riedel y Rodríguez abandonaron la firma el año pasado y actualmente la conducción de la compañía está a cargo de García, junto a Cristian Alejandro De Benedectis Abaurre.

El plan de explotación de los nuevos dueños de Penitentes combina actividades turísticas y comerciales vinculadas a deportes de nieve, actividades recreativas para todo el año, trekking, cabalgatas, locales comerciales, un supermercado, alojamiento turístico, servicios gastronómicos y una bodega con restaurante y viñedos de altura.

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A un año de la concesión, la empresa priorizó la recuperación de los medios de elevación y en la última temporada ofrecieron paseos panorámicos en telesilla, además de actividades como el alquiler de vehículos UTV para recorrer circuitos de montaña, gastronomía y servicios básicos para visitantes. También avanzaron en la restauración y reacondicionamiento de sectores peatonales, iluminación y restaurantes.

Sin embargo, la construcción de un supermercado o parque de toboganes aún han quedado pendientes.

La explotación turística en la cima de América

La semana pasada, el Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de los servicios para la explotación turística del Parque Provincial Aconcagua, con un nuevo reordenamiento de los campamentos del cerro más alto del continente.

La licitación tuvo como objetivo organizar el funcionamiento de los operadores privados en el parque y dejar atrás los permisos precarios para prestar servicios en los campamentos de montaña.

Prensa Gobierno

En total fueron 11 empresas o particulares quienes obtuvieron concesiones a 20 años para desarrollar actividades vinculadas al turismo en el parque Aconcagua.

Los concesionarios del Aconcagua son: