El cierre de empresas registradas superó las 30.600 durante el gobierno de Javier Milei.

El cierre de empresas registradas en la Argentina llegó a 30.633 unidades desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, según el Monitor mensual de empresas de Fundar elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) .

La reducción equivale al 6% del total de firmas que estaban activas antes de la asunción del gobierno de Javier Milei y constituye, de acuerdo con el centro de estudios, la mayor caída registrada desde 2003.

Durante el mes de mayo se perdieron 2.371 empresas respecto de abril, una disminución mensual de 0,49%. Con ese resultado, el stock empresarial acumuló 16 meses consecutivos de retrocesos. La comparación interanual mostró una baja de 16.560 firmas, equivalente al 3,3%, y extendió a 27 los meses consecutivos con variación negativa frente al mismo período del año anterior.

El número total de empresas se ubicó en 481.724 en mayo, frente a las 512.357 registradas en noviembre de 2023. El nivel actual también quedó por debajo del mínimo alcanzado durante la pandemia, según la información difundida a partir del relevamiento.

Los cierres afectaron a la mayoría de las actividades. En mayo, 15 de los 18 sectores relevados por Fundar registraron bajas respecto de abril. Alojamiento y gastronomía encabezó la caída, con 341 empresas menos y una disminución de 1,4%, seguido por la industria manufacturera , que perdió 403 firmas, equivalentes a un retroceso de 0,9%. Transporte y almacenamiento registró 210 empresas menos, con una baja de 0,6%.

En la comparación con 2023 el liderazgo en pérdida de empresas se la lleva Transporte y almacenamiento con una reducción de 17,05%, equivalente a 6.733 empresas menos, mientras que las actividades inmobiliarias retrocedieron 13,81%, con 4.098 firmas menos. En construcción, la cantidad de empresas disminuyó 9,34%, lo que representa 2.033 unidades productivas menos. En total, 14 de los 18 sectores registraron una caída desde el inicio de la actual gestión.

Fundar registró bajas intermensuales en las 24 jurisdicciones provinciales durante mayo. Tierra del Fuego y Salta encabezaron la caída porcentual, ambas con 1,9%, mientras que Río Negro registró un descenso de 1,2%. En la comparación interanual, 23 de las 24 provincias tuvieron menos empresas que un año atrás y Neuquén fue la única que mostró un aumento, de 0,13%.

Desde noviembre de 2023, Neuquén es además la única provincia que incrementó su cantidad de empresas, con una suba de 1,6%. En el extremo opuesto se ubicaron La Rioja, con una reducción de 18,9%; Catamarca, con una caída de 14,1%; y Tierra del Fuego, con un descenso de 13,6%.