Banco Comafi renovó su identidad de marca y refuerza su propuesta orientada a negocios

Banco Comafi presentó su nueva identidad de marca , como parte de una transformación que la entidad desarrolla desde hace varios años y que apunta a acompañar la evolución de sus negocios. Con más de 40 años de trayectoria en Argentina, la compañía busca reforzar su posicionamiento como una entidad financiera orientada al crecimiento de empresas, agronegocios y operaciones vinculadas al Mercado de Capitales.

La renovación no se limita al aspecto visual. Según explicó la entidad, el cambio busca reflejar el desarrollo de sus capacidades, la ampliación de sus negocios y una propuesta basada en agilidad, cercanía y solidez técnica. En esta nueva etapa, Comafi también apunta a profundizar su participación en segmentos en los que cuenta con experiencia, entre ellos leasing, CEDEARs y soluciones de inversión.

“Comafi inicia una nueva etapa en un momento clave de su evolución. Contamos con una organización sólida, preparada para seguir creciendo y generando valor en el mercado. Nuestro objetivo es profundizar este camino, acelerando la transformación, integrando tecnología en cada rincón de nuestra operación para proyectar a Comafi hacia los próximos años”, afirmó Gonzalo Gutiérrez, CEO de Comafi .

La estrategia de la entidad se resume bajo el concepto “A la altura de tus desafíos”, que busca expresar el acompañamiento a clientes mediante equipos especializados y soluciones adaptadas a las características de cada proyecto y negocio.

“Renovar una marca con más de 40 años de historia implicó mucho más que un cambio de imagen. Evolucionamos la forma de expresarnos para que la marca transmita realmente quiénes somos, nuestro diferencial de una forma más cercana, ágil y acorde a los desafíos actuales de nuestros clientes y los propios. Porque estar a la altura de sus desafíos implica arrancar por revisar en profundidad los nuestros”, señaló Tamara Vinitzky, directora ejecutiva de Desarrollo de Negocios y CMO de Comafi.

El nuevo sistema de identidad incorpora un símbolo que, de acuerdo con la empresa, representa la combinación entre agilidad y solidez. La referencia gráfica toma elementos asociados con un velero, por su capacidad de desplazamiento, y con una gran embarcación, por su estabilidad frente a distintos contextos.

El proyecto fue desarrollado junto con la consultora de marca FutureBrand. Gustavo Koniszczer, Managing Director de FutureBrand Hispanic America, explicó que el objetivo fue adaptar la identidad a la escala y diversidad que alcanzó la organización, mediante un sistema que unifique sus distintas expresiones y conserve flexibilidad para comunicarse con públicos y negocios diferentes.

La renovación también fue vinculada con la evolución del negocio por parte de Francisco Cerviño, vicepresidente de Comafi. “La renovación es una consecuencia natural de la evolución alcanzada por la organización. Repensamos la marca porque el negocio ya había evolucionado. Necesitábamos que nuestra comunicación reflejara exactamente lo que hoy somos: una organización con capacidad para combinar conocimiento del mercado, cercanía, agilidad y equipos expertos que desarrollan soluciones a medida para cada desafío”, sostuvo.