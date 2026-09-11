Más de US$ 45 millones y nuevos pozos: Mendoza adjudicó dos áreas petroleras

En las últimas horas, el Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de las concesiones en dos áreas petroleras convencionales de la provincia: Atamisqui y El Manzano. Las mismas serán por 25 años y se proyecta una inversión por más de US$ 45 millones recuperando zonas productivas.

Atamisqui se encuentra ubicada en la Cuenca Cuyana y fue adjudicada a Petróleos Sudamericanos SA, con un plan racional de explotación que prevé una inversión de US$ 15.007.000 durante los primeros diez años. El Manzano, por su parte, se encuentra en la Cuenca Neuquina y fue adjudicada a Venoil SA, con un compromiso de US$ 30.975.000 para el mismo período.

“Es parte del proceso licitatorio que habíamos iniciado el año pasado, es un área de exploración y otro área de explotación. Hay otras áreas que también están en proceso de adjudicación que van a salir en los próximos días. Viene en línea con el trabajo que venimos haciendo de tener siempre áreas disponibles para la inversión. Es decir, que el mercado siempre encuentra una oportunidad de inversión en la provincia de Mendoza”, explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Según detallaron, los planes aprobados incluyen la perforación de siete nuevos pozos y 58 intervenciones sobre los ya existentes durante la primera década, en una superficie que abarca 822 km2. US$ 31,1 millones (cerca del 68% de la inversión) se ejecutarán en los primeros cinco años.

“Hemos roto una inercia muy contraproducente que venía teniendo la provincia de Mendoza en el cual el promedio de licitación era una vez cada 10 años. En los últimos dos años hemos tenido dos licitaciones de las cuales han surgido nuevos operadores y esto ha sido parte de la reconfiguración del mapa de actores en el sector hidrocarburífero”, añadió Latorre.

En esa línea, la ministra detalló que se apunta a tener inversores que hagan foco en la exploración del no convencional en Mendoza: “Esa reconfiguración no viene solamente por Plan Andes y porque YPF vendió sus áreas, ese es un factor. El otro factor determinante está en base a el perfil que nosotros le vemos a nuestros recursos para poder desarrollarlos mejor es a través de esta herramienta de las licitaciones continuas”, explicó la titular de Energía y Ambiente.

El detalle de los trabajos

En Atamisqui, el plan contempla la perforación de un pozo de desarrollo en la Cuenca Cuyana y 26 intervenciones de pozos. Se suman obras de infraestructura por más de US$ 3,5 millones, que incluyen ducto de evacuación, tendido de línea eléctrica y reparación de tanques.

En El Manzano, Venoil SA comprometió la perforación de seis pozos nuevos por US$ 15.000.000, casi la mitad de su plan de inversiones, y 32 intervenciones distribuidas en cuatro zonas del yacimiento, entre ellas la zona de crudos pesados, El Manzano Oeste y Los Volcanes, además de la adecuación de instalaciones por US$ 3,7 millones.