Clave fiscal de ARCA: para qué sirve, cuáles son los niveles de seguridad y cómo recuperarla
ARCA propone una clave fiscal que es importante para todos los contribuyentes. Para qué sirve y cómo se activa en el sistema.
La clave fiscal es una herramienta fundamental para cualquier contribuyente en la Argentina. Se trata de una contraseña personal que permite operar en los servicios digitales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encargado de la recaudación de impuestos y el control aduanero en el país.
Para qué sirve la clave fiscal de ARCA
La clave fiscal funciona como una “llave digital” que habilita a realizar trámites impositivos desde cualquier dispositivo con internet. Es personal, privada e intransferible, y permite, entre otras cosas, presentar declaraciones juradas, pagar impuestos, consultar deudas o gestionar el monotributo.
Además, es indispensable para interactuar con los distintos servicios online del organismo, lo que evita tener que hacer gestiones presenciales en la mayoría de los casos.
Cuáles son los niveles de seguridad
La clave fiscal cuenta con distintos niveles de seguridad, que determinan qué tipo de trámites se pueden realizar.
- Nivel 1 y 2: permiten operaciones básicas y se pueden obtener de manera más simple, incluso a través de homebanking.
- Nivel 3 y 4: habilitan gestiones más sensibles y requieren validaciones adicionales, como datos biométricos o trámites presenciales.
A mayor nivel de seguridad, mayor es la cantidad de servicios disponibles para el usuario.
Cómo recuperar la clave fiscal paso a paso
En caso de olvido, ARCA ofrece distintas alternativas para recuperar o “blanquear” la clave:
1. Desde el celular (la opción más rápida):
- Descargar la app oficial de ARCA.
- Ingresar a “Solicitar o recuperar clave fiscal”.
- Escanear el DNI y validar la identidad con reconocimiento facial.
- Crear una nueva clave.
2. A través de homebanking:
- Ingresar al banco con usuario y clave.
- Buscar la opción de servicios de ARCA.
- Generar o recuperar la clave fiscal (generalmente con nivel 2).
3. De manera presencial:
- Solicitar un turno online.
- Presentarse en una dependencia de ARCA con DNI.
- Completar el formulario correspondiente para validar la identidad.
Desde el organismo recuerdan que la clave fiscal nunca debe compartirse. ARCA no la solicita por teléfono, correo electrónico ni redes sociales, por lo que cualquier pedido de ese tipo debe considerarse sospechoso.