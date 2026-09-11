Clave fiscal de ARCA: para qué sirve, cuáles son los niveles de seguridad y cómo recuperarla

ARCA propone una clave fiscal que es importante para todos los contribuyentes. Para qué sirve y cómo se activa en el sistema.

La clave fiscal es una herramienta fundamental para cualquier contribuyente en la Argentina. Se trata de una contraseña personal que permite operar en los servicios digitales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encargado de la recaudación de impuestos y el control aduanero en el país.

Para qué sirve la clave fiscal de ARCA La clave fiscal funciona como una “llave digital” que habilita a realizar trámites impositivos desde cualquier dispositivo con internet. Es personal, privada e intransferible, y permite, entre otras cosas, presentar declaraciones juradas, pagar impuestos, consultar deudas o gestionar el monotributo.

Además, es indispensable para interactuar con los distintos servicios online del organismo, lo que evita tener que hacer gestiones presenciales en la mayoría de los casos.

Cuáles son los niveles de seguridad La clave fiscal cuenta con distintos niveles de seguridad, que determinan qué tipo de trámites se pueden realizar.

Nivel 1 y 2: permiten operaciones básicas y se pueden obtener de manera más simple, incluso a través de homebanking.

permiten operaciones básicas y se pueden obtener de manera más simple, incluso a través de homebanking. Nivel 3 y 4: habilitan gestiones más sensibles y requieren validaciones adicionales, como datos biométricos o trámites presenciales. A mayor nivel de seguridad, mayor es la cantidad de servicios disponibles para el usuario.