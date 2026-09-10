Monotributo Social: cómo activarlo y pagar la cuota mensual

Completar la inscripción no alcanza para comenzar a utilizar el Monotributo Social . Después de recibir la aprobación del trámite, la persona debe efectuar un primer pago que activa formalmente el régimen. A partir de ese momento podrá emitir facturas, pero también tendrá que cumplir con una cuota mensual obligatoria.

Un nuevo tutorial oficial, publicado el 8 de septiembre, explicó cómo realizar ese paso desde el Portal Monotributo de ARCA . El procedimiento requiere ingresar con CUIT y clave fiscal, buscar el apartado correspondiente al primer pago, seleccionar “Pagar” y elegir uno de los medios habilitados. La operación completa el alta tributaria.

ARCA señala que la activación puede requerir una credencial especial de siete dígitos, destinada únicamente al primer abono. El documento se descarga desde el sistema y permite identificar correctamente la obligación. De acuerdo con la información oficial del organismo , el Portal Monotributo también ofrece alternativas como código QR, tarjeta de crédito Visa o generación de un Volante Electrónico de Pago.

Una vez acreditada la operación, la constancia de inscripción suele quedar disponible dentro de los siguientes tres a cinco días hábiles. El comprobante debe guardarse porque puede ser requerido para completar gestiones posteriores, en especial las vinculadas con la obra social.

Los monotributistas sociales están exentos del componente impositivo y del aporte previsional. Solo abonan la mitad del aporte correspondiente a la obra social, mientras que el Ministerio de Capital Humano subsidia el 50% restante. La tabla de ARCA vigente desde agosto de 2026 fija ese componente en $25.694,55 para la categoría A. Por lo tanto, el aporte individual del régimen social equivale a $12.847,28, sujeto al importe que figure en la credencial personal. La misma suma debe añadirse por cada integrante del grupo familiar incorporado. Los pagos posteriores se efectúan entre los días 1 y 20 de cada mes mediante el Portal Monotributo, billeteras electrónicas, VEP, tarjetas o los canales bancarios habilitados.

Para simplificar el cumplimiento, también existe la posibilidad de adherir la cuota al débito automático. El trámite se inicia dentro del servicio Monotributo, en la opción “Débito Automático”. Allí se debe registrar una CBU, esperar la validación de la entidad financiera y luego confirmar la adhesión. Según la guía publicada por ARCA, la validación bancaria puede demorar hasta 72 horas y su resultado se informa en el Domicilio Fiscal Electrónico. Hasta que el sistema confirme la fecha de inicio, el contribuyente debe continuar con el pago habitual para no generar períodos impagos.

Qué pasa si no se mantiene el pago mensual

Una vez activado, el Monotributo Social genera una obligación todos los meses. La falta de pago deriva en deuda ante ARCA, con los intereses correspondientes. Además, el agente del seguro de salud puede disponer la desafiliación si se adeudan tres aportes consecutivos o cinco alternados. Para comenzar a utilizar la obra social, el titular debe acumular tres meses de pagos y presentar la documentación requerida por la entidad elegida.

El régimen está dirigido a trabajadores independientes en situación de vulnerabilidad, emprendedores de la economía social, pequeños productores y titulares de programas compatibles. La adhesión puede solicitarse mediante Trámites a Distancia con clave fiscal nivel 3 o de forma presencial en una oficina de Anses con turno previo.