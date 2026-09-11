El dólar oficial sigue bajando y cerró la semana con una nueva caída

El dólar oficial mayorista cayó con fuerza. Lo mismo ocurrió con el minorista que se vende al público. Las cotizaciones.

Luego de que se diera a conocer una caída al 1,7% en la inflación del mes de agosto que dio a conocer el Indec el jueves, el dólar se comportó en el mismo sentido y volvió a bajar tanto en el segmento mayorista como en el minorista. Así quedaron las cotizaciones en el cierre de una nueva semana.

En concreto, el dólar oficial minorista que se vende al público en el Banco Nación cerró hoy a $1480 para la compra y $1530 para la venta, con una caída de cinco pesos respecto del cierre del pasado jueves. Se trata de una nueva baja de 0,34% según se informó en las pantallas de los bancos.

Mientras que el dólar oficial en el segmento mayorista anotó una importante caída este viernes en el cierre de la semana. El tipo de cambio oficial terminó el viernes a $1511 con una caída de dos pesos.