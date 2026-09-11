Demanda de pesos: ¿qué pasó con los depósitos y préstamos en agosto?

Ya con los números oficiales en mano se puede analizar qué pasó en materia monetaria con los depósitos y los préstamos el mes pasado, y lo que muestran no es nada halagüeño. En agosto los depósitos y préstamos en pesos volvieron a caer en términos reales, un -0,6% y un -0,4%, respectivamente.

Vale señalar que esto se dio en un contexto en el que la tasa de interés promedio en pesos fue levemente positiva en términos reales para depósitos a plazo fijo (TAMAR 2% efectiva mensual vs. inflación minorista 1,7%) pero negativa para los depósitos a la vista .

Pero también los afectaron una menor expansión de Base Monetaria por la reducción del ritmo de compras de divisas que hizo el Banco Central (BCRA) a un promedio diario de US$38 millones, una actividad económica poco dinámica y la sustitución de depósitos/préstamos en pesos por dólares, que provocó tasas en pesos nominales altas y volátiles (la tasa de caución a un día pasó de 22% a 28,2% a principios de mes para volver a niveles de 20% nominal anual a fin de mes).

Para Quantum, hacia adelante, los desafíos para dinamizar el sector están dados tanto por elementos que afectan a la oferta y a la demanda de fondos. En tal sentido, menciona entre los que afectan la oferta están la tendencia observada hacia la dolarización de saldos y la competencia entre el sector bancario y el no bancario -mercado de capitales-.

Mientras que, por el lado de la demanda, los efectos que pueden generar cambios en las tasas de interés, en comportamientos por efectos de la mora y la evolución de la actividad.

¿Cómo fue la evolución de los depósitos y los préstamos en agosto pasado?

Depósitos: los transaccionales en pesos (caja de ahorro y cuenta corriente) cayeron un 1,7% real respecto del mes anterior, mientras los plazos fijos se redujeron el 0,1% real en la misma comparación. Desde principios de año los depósitos transaccionales tuvieron una variación negativa de 11,7% real y los plazos fijos de 0,3% real.

En estas distintas variaciones influye la expansión de los fondos de money market, de rápida disponibilidad, que invierten en plazos fijos. De hecho, esos fondos crecieron 10% en términos reales en lo que va de 2026 y 19,2% real comparado con un año atrás -incluyen la porción de plazos fijos en la que invierten-.

Depósitos en dólares

Por el lado de los depósitos en dólares -medidos en dólares corrientes- se vio un aumento del 11,5% en 2026 y 25,5% comparado con agosto del 2025.

Préstamos: el total, que se redujo 0,4% real con relación a julio pasado -sin estacionalidad-, se explica por la caída de los préstamos de consumo como ser tarjetas de crédito y personales, que cayeron 1,3% real mensual. Mientras que los préstamos a las empresas, en cambio, aumentaron 1% real mensual. Con relación a lo acontecido en las líneas de consumo, es probable que, en la reducción de estos préstamos, particularmente a las personas que no cobran sus sueldos en el banco, esté relacionada con el aumento de préstamos de otras fuentes (por ejemplo, billeteras, fintech, etc.).

En lo que va del 2026, los préstamos totales tuvieron una variación negativa de 3,4% real, con caída en los préstamos de consumo y aumento en los otorgados a empresas. Los préstamos en dólares, en niveles de US$25.000 millones, aumentaron 3,3% mensual, 37% en lo que va de 2026 y 44% respecto de agosto 2025 -medidos en dólares corrientes.

Está claro que los préstamos bancarios al sector privado compiten en alguna medida con el financiamiento del mercado de capitales. De modo que con acceso menos amplio que en bancos, en general las tasas son más atractivas para tomadores de financiamiento e inversores, y también con mejores plazos.

Vemos entonces que los depósitos en pesos cayeron luego de haber crecido por cuatro meses consecutivos. Mientras que los préstamos en pesos cayeron en el margen luego de haber crecido en junio y julio. En el año, cayeron 6 de los 8 meses. La baja se explicó principalmente por los préstamos al consumo, acumulando 10 meses consecutivos de baja. En forma interanual, el total de préstamos en pesos mostró una caída real, luego de casi dos años de alza.

En el mundo dólares, los depósitos se incrementaron US$1.139 millones (con un salto puntual el 28 de agosto). Implica una aceleración respecto a julio (US$932 millones que incluía el depósito de parte del pago de Bonares y Globales). El stock cerró en US$41.438 millones.

Créditos en alza

Los préstamos (sin contar tarjetas de crédito) siguen creciendo, pero a un ritmo más bajo. No se ve aún un impacto significativo de la relajación normativa del BCRA habilitando a empresas sin ingresos dolarizados a tomar préstamos en moneda extranjera. El stock total alcanza US$24.564 millones.

En cuanto al tema mora, los bancos exhiben una mora del 27% dentro de su cartera (en monto). Al interior, el crédito a familias exhibe una mora del 12,8%. En términos de deudores, los morosos representan el 28% del total. Esta foto impone una dinámica de retracción del crédito tanto por el lado de la demanda (por la creciente carga de la deuda en los ingresos familiares), como por el lado de la oferta (a partir de una calificación más exigente de sus clientes).

En términos de lo que viene, la consultora LCG espera que con el “carry trade” todavía vivo, a partir de expectativas de depreciación ancladas, podría esperarse cierta recomposición de las colocaciones a plazo. No obstante, no esperan una recuperación fuerte porque el premio es acotado y sigue siendo altamente volátil. Mientras que de lado de los préstamos en pesos no esperan que reactiven con fuerza.

La problemática de la mora en los créditos a las familias y la menor demanda por parte de las empresas seguramente seguirán poniendo freno al crédito y a la recuperación de la actividad, señalan.