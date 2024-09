Qué son los depósitos remunerados que se imponen sobre los plazos fijos

En tiempos de bolsillos flacos, aquellas personas que tienen capacidad de ahorro piensan muy bien dónde depositar su dinero para hacerlo crecer o, al menos, conservar su valor y no perder poder adquisitivo. La inflación es un factor clave a la hora de evaluar las alternativas disponibles. Si bien hay cierta estabilidad en el nivel de precios y tienden a desacelerarse, lo cierto es que la mayoría de los instrumentos financieros pierden rendimiento.

Por ello, en agosto todas las variantes de los depósitos en pesos sufrieron bajas reales, contrastando con el crecimiento real de julio. La única excepción fueron los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que crecieron exponencialmente. Así lo detalla un informe de la consultora LCG, al que tuvo acceso MDZ.

El ítem “Otros”, que refiere principalmente a depósitos remunerados de FCI.

En números

Agosto cortó con la racha de tres meses de crecimiento real consecutivo que tenían los depósitos a la vista, que cayó 3,7% mensual y 20,7% interanual, que incluye los depósitos cuenta corriente -baja del 1,4% mensual y del 21,2% interanual- y caja de ahorro -caída del 5,2% mensual y del 20,3% interanual-.

Por su parte, luego del crecimiento real en julio, los plazos fijos se mantuvieron relativamente estables en agosto una leve baja del 0,2% mensual, aunque siguen en un piso bajo de 49,8% negativo interanual.

Como contracara, y frente a esta caída, ganan terreno los famosos “depósitos remunerados de FCI". Este instrumento creció nuevamente por encima del resto: 19,2% mensual real (vs. +7,4% en julio), consistente con una suba interanual del 84,5% interanual real.

Por su parte, los depósitos en moneda extranjera siguieron creciendo fuerte: dos meses al hilo al 4% mensual, mostrando cierta aceleración hacia finales de mes. Los especialistas indicaron que en términos absolutos significó el incremento d 739 millones de dólares, totalizando 19,4 mil millones de dólares.

"Parte de la suba se explica por efecto del blanqueo, aunque entendemos que todavía refleja solo una porción menor y que el grueso comenzará a sentir con el correr de septiembre. El plazo para la exteriorización es hasta el 30/9 con posibilidad de pagar multa de solo 5%", se precisa en el informe.

Depósitos remunerados de FCI

Los depósitos remunerados de Fondos Comunes de Inversión (FCI) son accesibles para los pequeños ahorristas y con bajo riesgo. Para comprender, es una canasta conformada por bonos, acciones y depósitos, de la cual cada inversor o ahorrista tiene una cuotaparte.

Ahora, dentro de los depósitos están los que son remunerados que no son plazo fijo. Es como tener en una cuenta corriente/caja de ahorro, pero está levemente remunerado.

En este sentido, la economista de LCG, Florencia Iragui, explicó en diálogo con MDZ: "La apuesta es esa, sin inflación elevada 'no te molesta' no ganar plata en un continuo FCI. Ejemplo: en diciembre de 2023, cuando alguien cobró el aguinaldo, se lo pasó a una billetera virtual para no perder tanto contra una inflación extremadamente alta. Si ahora la inflación ya no hace que queme tanto la plata, alguien podría decir 'me da lo mismo si lo tengo en mi caja de ahorro del banco X o en la billetera virtual con un leve rendimiento'".

Los ahorristas se inclinan por aquella opción de inversión que menos pierda frente a la inflación.

Inversiones en el corto plazo

Hacia delante, se espera el gradual descenso de la inflación, y que ello, haga que los ahorristas se inclinen cada vez más por los depósitos remunerados (por las tasas menos negativas) o sin remunerar.

"Sin embargo, todo dependerá de la dinámica cambiaria y de la incertidumbre en general: movimientos en el tipo de cambio oficial o de la brecha harán incrementar las dudas, disminuyendo la demanda de activos en pesos para ir hacia activos dolarizados", dijo Iragui.

Y completó: "Por eso, la evolución de las reservas de los próximos meses será fundamental. Para el corto plazo, iremos viendo cómo evolucionan los depósitos en dólares a partir de los resultados del blanqueo".