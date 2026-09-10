Industria en crisis: cerró una histórica fábrica de acero tras 56 años de funcionamiento

La fabricación de estructuras metálicas de acero afronta un panorama adverso y se observan cierres de actividades de la industria que participaban en obras de infraestructura clave.

En medio de un contexto donde el sector del acero sufre la caída de la industria y la apertura de las importaciones, cerró la emblemática empresa DIN S.A., dedicada a la fabricación y montaje de estructuras provenientes de ese metal.

De acuerdo a la compañía, la decisión responde a una "reorganización estratégica" llevada adelante por el grupo que la controlaba, ante los bajos niveles de actividad. Así, se pone fin tras 56 años de funcionamiento.

La firma, fundada en 1970, fue protagonista de algunas de las principales obras de infraestructura industrial y energética del país con su planta en el partido de Escobar, con la cual participó en más de 600 proyectos, entre plantas fabriles, puentes, centros logísticos, aeropuertos, hangares y estructuras para el sector minero a lo largo de estos años.

El sector del acero El caso de DIN S.A. pone en evidencia las dificultades que atraviesan actualmente varias empresas industriales, sobre todo aquellas que dependen de la inversión y de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Como marco general del sector la industria siderúrgica, la Cámara Argentina del Acero (CAA) describió: "La actividad industrial continúa traccionada casi exclusivamente por energía y el agro principalmente y minería incipientemente. En contraste, la construcción, el sector automotor y la línea blanca permanecen deprimidos, afectados por la debilidad del consumo interno, lo que mantiene elevados niveles de capacidad ociosa en buena parte de la industria".