La actividad industrial se derrumbó un 5% en julio: qué sectores fueron los más golpeados

La actividad industrial cayó en julio el 5% en comparación con el mes anterior, tras haber avanzado apenas el 0,7% intermensual en el sexto mes del año, informaron este martes fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , en el séptimo mes del año el índice de producción industrial manufacturero se derrumbó 4,9% con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en junio pasado una subida interanual del 2,1%.

En los primeros siete meses de 2026, la actividad industrial acumuló una contracción del 2,6%.

La contracción del sector se ve explicada por la fuerte caída en los consumos aparentes de insumos fundamentales para las obras. El desglose de las variaciones interanuales en julio de 2026 revela que los sectores más golpeados fueron:

No todos los rubros de la construcción operaron en rojo durante julio de 2026. Se registraron incrementos interanuales en los siguientes despachos:

Resto de los insumos (grupo que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción): Lideró las subas con un fuerte incremento del 22,8% .

(grupo que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción): Lideró las subas con un fuerte incremento del . Artículos sanitarios de cerámica: Registraron un alza del 7,0% .

Registraron un alza del . Mosaicos graníticos y calcáreos: Mostraron una suba marginal del 0,7% .

Mostraron una suba marginal del . Pinturas para construcción: Se mantuvieron prácticamente estables con un incremento del 0,1%.

¿Qué expectativas tienen las empresas para el trimestre agosto-octubre de 2026?

La encuesta cualitativa realizada por el INDEC a las grandes firmas del sector evidencia expectativas predominantemente conservadoras y desfavorables para el corto plazo.

En el ámbito de la obra privada:

El 75,0% de los empresarios prevé que el nivel de actividad no cambiará en los próximos tres meses.

de los empresarios prevé que el nivel de actividad no cambiará en los próximos tres meses. El 14,4% anticipa que disminuirá.

anticipa que disminuirá. El 10,6% estima que aumentará.

estima que aumentará. Causas de la caída esperada: Quienes prevén una baja lo atribuyen principalmente a la caída de la actividad económica (33,4%) y a los altos costos de la construcción (24,2%).

En el ámbito de la obra pública:

El 57,3% opina que la actividad se mantendrá sin variaciones.

opina que la actividad se mantendrá sin variaciones. El 25,8% cree que disminuirá.

cree que disminuirá. El 16,9% estima que aumentará.

estima que aumentará. Causas de la caída esperada: Se asocian a la caída de la actividad económica (26,5%) y a los atrasos en la cadena de pagos (24,2%)

FUENTE: EFE