Córdoba celebra el Mes del Senderismo con más de 100 caminos por descubrir

Cada septiembre, Córdoba vuelve a poner sus sierras en el centro de la escena con el Mes del Senderismo , una iniciativa que lleva 11 años y que propone al turismo descubrir la provincia a través de sus caminos, paisajes y espacios naturales.

La propuesta reúne más de 100 senderos relevados en distintas localidades y una agenda especial de actividades que permite elegir recorridos de acuerdo con el nivel de dificultad y la experiencia de cada visitante.

El objetivo es simple: caminar, pero también detenerse a mirar. Muchos de los paisajes serranos, sus formaciones rocosas, cascadas, ríos, bosques y vistas panorámicas sólo pueden descubrirse plenamente a pie.

La iniciativa es impulsada por municipios y comunas de distintos destinos junto con la Agencia Córdoba Turismo. Los senderos relevados son de acceso libre y gratuito y cuentan con diferentes niveles de dificultad y señalización.

“El senderismo se consolidó como un producto turístico clave para Córdoba , porque combina naturaleza, identidad de cada rincón, actividad física y disfrute”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

El funcionario también remarcó el trabajo conjunto entre los distintos actores del sector. “Estos años muestran cómo, trabajando de manera conjunta con el sector público y privado, logramos que la provincia tenga senderos señalizados, seguros y disponibles para que toda la familia pueda disfrutarlos durante todo el año”, señaló.

Una agenda dedicada al senderismo

Durante septiembre habrá actividades en distintos puntos de la provincia. En Villa Carlos Paz, todos los sábados del mes se realizarán ascensos nocturnos guiados al Cerro de la Cruz, desde las 17:30. El punto de encuentro será la base del cerro, sobre Florencio Sánchez S/N.

Villa Giardino tendrá dos propuestas: el 12 de septiembre, a las 10:30, una caminata por Arroyo Las Violetas; y el 19, en el mismo horario, un recorrido hacia el Monolito Luz y Fuerza. Ambas partirán desde el sector ubicado frente a la confitería El Bosque.

En La Falda, el calendario contempla el Circuito Paseo Bella Vista el 19 de septiembre a las 9:30, con salida desde el Paseo Descanso Edén. El sábado 26, a las 15, será el turno de la Caminata Perilago, con concentración en Plaza Retiro Betania.

Capilla del Monte propone recorrer algunos de sus escenarios serranos más emblemáticos. Entre las actividades destacadas aparece la caminata a Casa de Plata, prevista para el 12 de septiembre a las 9:30, desde la base del Cerro Uritorco.

Por su parte, Villa General Belgrano invita a recorrer el Sendero Pozo Verde el sábado 19 de septiembre desde las 16:30, con encuentro en el ingreso a la reserva.

En San Javier y Yacanto y La Población, la propuesta incluye una red de senderos autoguiados de corta y mediana dificultad, con recorridos entre flora nativa, arroyos, arte al aire libre y vistas panorámicas del Valle de Traslasierra.

Mucho más que caminar

El senderismo se transformó en una alternativa para conocer Córdoba desde otra perspectiva. Las caminatas permiten combinar ejercicio y turismo, pero también acercarse a la historia y la cultura de cada lugar.

Según el recorrido elegido, la experiencia puede incluir avistaje de flora y fauna, astronomía, arte rupestre, formaciones rocosas, cascadas, ríos, ollas de agua y bosques.

La diversidad del territorio cordobés permite encontrar opciones tanto para quienes buscan una caminata tranquila como para quienes prefieren ascensos y recorridos de mayor exigencia.

Con sus valles, quebradas, ríos, lagos y cumbres, las sierras ofrecen un escenario que cambia a cada paso. Y justamente allí radica uno de los atractivos centrales de esta propuesta: hay rincones de Córdoba que no se llegan a conocer desde la ruta ni desde un vehículo, sino caminando.

La agenda completa del Mes del Senderismo y la información sobre los más de 100 senderos relevados se encuentran disponibles en los canales oficiales de turismo de la provincia.