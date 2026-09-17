El secreto de Nicole Neumann para un look de media estación: mirá lo que se puso

Nicole Neumann apareció con un look monocromático para la transición entre estaciones, y mostró cómo jugar con texturas opuestas para un outfit perfecto.

Nicole Neumann mostró un estilismo monocromático en tono bordó, perfectamente pensado para la transición entre estaciones. En esta ocasión, la modelo y conductora combinó una chaqueta cropped, un short de tiro alto, un body de encaje y botas de caña alta.

Nicole se valió de la intensidad del bordó con matices violáceos, ordenada a través de un juego de texturas opuestas, como la rigidez de la moldería utilitaria conviviendo con la sutileza lencera, lo que consiguió un balance que, de alguna manera, renueva los conjuntos de un solo color.

El conjunto se basó sobre un dos piezas en bordó profundo. Arriba, la modelo mostró una chaqueta cropped de estética utilitaria, con bolsillos frontales aplicados de gran tamaño que marcaron la línea de la cintura, mientras que abajo escogió un short de tiro alto al tono. Además, bajo la chaqueta, agregó un body de encaje semitransparente en la misma gama cromática.

Para resolver el equilibrio térmico típico de las jornadas de entretiempo, Nicole llevó unas botas de caña alta en cuero negro que alcanzaron la línea inferior de la rodilla.