Estornudos, ojos irritados y congestión: qué le hace la primavera a tu cuerpo

Los días más templados, las flores y el regreso de las actividades al aire libre también marcan el comienzo de u na época difícil para quienes padecen alergias respiratorias . Estornudos repetidos, congestión nasal, picazón y ojos llorosos pueden instalarse durante varias semanas y afectar el descanso y las tareas cotidianas.

En Mendoza, las consultas relacionadas con estos cuadros aumentan entre un 20 y un 25% durante la temporada de polinización, según información difundida por el Ministerio de Salud y Deportes provincial. Aunque muchos medicamentos pueden conseguirse con facilidad, los especialistas desaconsejan la automedicación. Detrás de una congestión, la tos o la mucosidad también puede existir una infección u otra enfermedad respiratoria que requiera un tratamiento diferente.

Una alergia se produce cuando el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada frente a una sustancia que, para la mayoría de las personas, resulta inofensiva. En los cuadros respiratorios, esa respuesta inflamatoria puede afectar las vías aéreas superiores o inferiores. El polen es uno de los desencadenantes más frecuentes durante la primavera, pero no es el único. También pueden provocar síntomas la pelusa, el polvillo, los ácaros y el pelo o la caspa de los animales.

Los alérgenos presentes dentro de las viviendas suelen generar molestias más persistentes, mientras que aquellos que circulan al aire libre tienden a manifestarse en determinadas épocas del año. En Mendoza, entre las especies que comienzan a polinizar durante esta temporada se encuentran el plátano de sombra, el paraíso, la mora, el eucalipto, la tipa, el tilo y el lapacho.

La predisposición genética influye, pero también resultan importantes el tiempo y el nivel de exposición. El sistema inmunitario interpreta al alérgeno como una amenaza y libera sustancias que desencadenan las molestias en la nariz y los ojos. MedlinePlus explica que la rinitis alérgica puede ser estacional o mantenerse durante todo el año, según su desencadenante.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

La rinitis alérgica suele producir:

Picazón nasal.

Estornudos reiterados.

Secreción acuosa.

Congestión.

Ojos rojos, llorosos o con picazón.

Los síntomas y su intensidad no son iguales en todas las personas. Pueden variar según la predisposición individual, el tipo de alérgeno y el grado de contacto. Cuando la alergia afecta las vías respiratorias inferiores pueden aparecer tos y silbidos o pitidos al respirar. La exposición al polen también puede desencadenar crisis en personas con asma, según advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Por eso, no conviene asumir que todos los estornudos, la tos o los mocos son consecuencia de la primavera. Si las molestias son intensas, se repiten con frecuencia o no mejoran, es necesario consultar a un profesional.

Cómo disminuir la exposición al polen

Evitar por completo los alérgenos ambientales puede resultar difícil, pero algunas medidas permiten reducir el contacto y aliviar las molestias:

Identificar, con orientación médica, qué sustancias desencadenan los síntomas.

Evitar el humo de tabaco, tanto de manera activa como pasiva.

Reducir el tiempo al aire libre cuando la presencia de polen sea elevada.

Ducharse y cambiarse la ropa después de permanecer en el exterior.

Lavarse las manos antes de tocarse los ojos.

Limitar dentro del hogar la acumulación de polvo y ácaros.

Mantener cerradas las ventanas cuando circula una gran cantidad de polen.

Seguir únicamente el tratamiento indicado por un profesional.

El clima también influye. La cantidad de polen suele aumentar durante los días cálidos, secos y ventosos, mientras que la lluvia ayuda a depositarlo en el suelo.

No hay que automedicarse

No existe una cura definitiva para todas las alergias, pero sí tratamientos destinados a prevenir y controlar los síntomas. Los antihistamínicos pueden aliviar la congestión, la secreción nasal, los estornudos y la picazón, aunque no todos actúan de la misma manera ni son adecuados para cualquier persona.

El tratamiento debe definirse según los síntomas, la edad, los antecedentes y el estado general del paciente. Esto cobra especial importancia en bebés y niños, que además pueden presentar infecciones respiratorias con mayor frecuencia al comenzar la guardería o la escuela.

Consultar permite confirmar si realmente se trata de una alergia, descartar otros cuadros y determinar qué medidas o medicamentos corresponden. En primavera, aliviar los síntomas no debería significar esconderlos sin conocer primero qué los está provocando.