¿Sigue el Zonda? Así estará el tiempo en Mendoza en el Día de la Primavera

El pronóstico del tiempo anticipa para Mendoza un lunes con cielo parcialmente nublado, y una máxima de 21°C.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá este lunes 21 de septiembre una jornada con cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura. En ese marco, se prevé una máxima de 21°C, mientras que la mínima será de 2°C en Malargüe y rondará los 12°C en el resto de la provincia.

Durante la mañana se espera viento leve del este, principalmente en la zona Este. A partir de las 16, el viento será muy leve del este en el Valle de Uco y la zona Sur, con una circulación débil que se mantendrá hasta las 22.

En cuanto a la nubosidad, la zona Este permanecerá parcialmente nublada durante buena parte de la jornada. Desde las 12, se sumará nubosidad parcial en la zona Sur. A partir de las 20, prácticamente todo el llano provincial estará despejado, con excepción de Malargüe, donde continuará parcialmente nublado.

Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, en la cordillera habrá nubosidad inicialmente en los sectores Norte y Centro. Desde el mediodía, las condiciones también alcanzarán al sector Sur, aunque sin precipitaciones.