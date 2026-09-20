Mendoza se prepara para un fuerte cambio de tiempo la próxima semana: cuándo llega el Zonda y las máximas de hasta 31°
El pronóstico anticipa varios cambios para Mendoza: bajará la temperatura el lunes, luego comenzará a subir y el jueves podría aparecer el viento Zonda.
La próxima semana llegará con varios cambios en el tiempo en Mendoza. El lunes comenzará más fresco, pero luego las temperaturas subirán de manera sostenida. Esto dice el pronóstico extendido para la provincia para la semana completa.
El lunes arrancará con condiciones estables y cielo parcialmente nublado. Se espera un descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes provenientes del sector sur. En la cordillera continuarán las precipitaciones. La máxima llegará a 21°, mientras que la mínima será de 12°.
Para el martes, el pronóstico en Mendoza marca poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. Los vientos serán de dirección variable y todavía podrían registrarse precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 23° y la mínima caerá hasta los 7°.
La temperatura comenzará a subir con fuerza en Mendoza
El miércoles será una jornada con poca nubosidad, vientos leves del este y temperaturas más elevadas. La máxima prevista es de 26°, mientras que la mínima rondará los 9°. Será la antesala del cambio más importante previsto para la semana.
El jueves se producirá un fuerte salto térmico. El cielo estará algo nublado y la máxima podría alcanzar los 31°, con una mínima de 13°. Además, el reporte anticipa viento Zonda en la precordillera y en el llano, por lo que será una jornada para seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas en Mendoza.
Qué pasará el viernes en Mendoza
Después del calor y el Zonda previsto para el jueves, el viernes continuará con temperaturas elevadas, aunque con un leve descenso. Se espera una jornada soleada, con una máxima de 29° y una mínima mucho más alta que en los primeros días de la semana, cercana a los 18°.
De esta manera, Mendoza atravesará una semana con una marcada amplitud térmica: comenzará con apenas 21° de máxima y llegará a superar los 30° hacia el jueves. El viento Zonda será, por ahora, el fenómeno más importante a seguir durante la segunda mitad de la semana.