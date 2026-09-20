Mendoza se prepara para un fuerte cambio de tiempo la próxima semana: cuándo llega el Zonda y las máximas de hasta 31°

El pronóstico anticipa varios cambios para Mendoza: bajará la temperatura el lunes, luego comenzará a subir y el jueves podría aparecer el viento Zonda.

Mendoza tendrá una semana con temperaturas en ascenso y una máxima que podría llegar a 31°.

La próxima semana llegará con varios cambios en el tiempo en Mendoza. El lunes comenzará más fresco, pero luego las temperaturas subirán de manera sostenida. Esto dice el pronóstico extendido para la provincia para la semana completa.

El lunes arrancará con condiciones estables y cielo parcialmente nublado. Se espera un descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes provenientes del sector sur. En la cordillera continuarán las precipitaciones. La máxima llegará a 21°, mientras que la mínima será de 12°.

Para el martes, el pronóstico en Mendoza marca poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. Los vientos serán de dirección variable y todavía podrían registrarse precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 23° y la mínima caerá hasta los 7°.

El viento Zonda podría aparecer el jueves en la precordillera y también en sectores del llano de Mendoza. Marcos Garcia / MDZ La temperatura comenzará a subir con fuerza en Mendoza El miércoles será una jornada con poca nubosidad, vientos leves del este y temperaturas más elevadas. La máxima prevista es de 26°, mientras que la mínima rondará los 9°. Será la antesala del cambio más importante previsto para la semana.

El jueves se producirá un fuerte salto térmico. El cielo estará algo nublado y la máxima podría alcanzar los 31°, con una mínima de 13°. Además, el reporte anticipa viento Zonda en la precordillera y en el llano, por lo que será una jornada para seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas en Mendoza.