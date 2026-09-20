Mendoza en alerta naranja y amarilla: qué ocurrirá este domingo

El viento Zonda, las fuertes nevadas y las tormentas marcarán este domingo en Mendoza. La máxima llegará a 29°.

El viento Zonda puede alcanzar este domingo al Gran Mendoza y otros sectores del llano.

Este domingo será una jornada movida en Mendoza, con alertas amarilla y naranja en distintos sectores de la provincia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, habrá viento Zonda, fuertes nevadas en la cordillera y tormentas durante la madrugada en el sudeste provincial.

En el Gran Mendoza se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura bastante alta para la época. La mínima será de 14° y durante la tarde la máxima llegará a los 29°. Además, el Zonda puede hacerse sentir en sectores del llano.

La alerta amarilla por viento alcanza la precordillera y sectores de Malargüe, San Rafael, el Valle de Uco, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, el Gran Mendoza, Uspallata y Potrerillos. En la cordillera se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

La cordillera de Mendoza está bajo alerta naranja por nevadas que pueden acumular hasta 90 centímetros. En las zonas más bajas del sur de Mendoza, las velocidades serán de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h. La presencia del Zonda también puede provocar un rápido aumento de la temperatura y condiciones muy secas.

Mucho más complicado será el panorama en la cordillera, donde rige una alerta naranja por nevadas. Se esperan acumulaciones de entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, que comenzó el sábado por la tarde y se extenderá hasta la noche del domingo.